مردی که پس از خودکشی همسرش و بررسی پیام‌های تلفن همراه او، به رابطه پنهانی همسرش با مردی متأهل پی برده بود، با شکایت از این مرد، پرونده‌ای را پیش روی قضات دادگاه کیفری قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از سال گذشته و درپی گزارش مرگ مشکوک زنی جوان در خانه‌اش آغاز شد. همسر این زن در توضیح ماجرا به ماموران گفت همسرش از او خواسته بود دو فرزندشان را برای تفریح به پارک ببرد. مرد جوان نیز بدون آن‌که از قصد همسرش اطلاعی داشته باشد، پیشنهاد او را پذیرفت و همراه بچه‌ها از خانه خارج شد.

او ادامه داد: حدود دو ساعت بعد، وقتی به خانه برگشتم، با صحنه هولناکی روبه‌رو شدم. همسرم خودش را حلق‌آویز کرده و جان باخته بود. با دیدن این صحنه شوکه شدم و موضوع را به ماموران اطلاع دادم.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زن جوان به زندگی خود پایان داده و شواهد موجود نیز با اظهارات همسرش مطابقت داشت. به این ترتیب، جسد به پزشکی‌قانونی منتقل شد و تحقیقات اولیه درباره مرگ زن جوان پایان یافت؛ اما این پایان ماجرا نبود.

مدتی پس از مرگ زن جوان، همسرش باردیگر به ماموران مراجعه کرد و از کشف موضوعی خبر داد که زندگی او را تحت‌تأثیر قرار داده بود. مرد جوان در تشریح ماجرا گفت: بعد از مرگ همسرم، من و پسرانم روز‌های بسیار سختی را می‌گذراندیم. مدام به این فکر می‌کردم که چرا همسرم دست به خودکشی زده است. دنبال پاسخی برای این سؤال بودم تا این‌که یک روز تلفن همراهش را بررسی کردم و به پیام‌هایی برخوردم که از ارتباط او با مردی به نام شهروز حکایت داشت. هرچه پیام‌ها را بیشتر می‌خواندم، بیشتر شوکه می‌شدم. آنها عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از یکدیگر داشتند و متن پیام‌های‌شان آن‌قدر عاشقانه بود که نمی‌توانستم آنچه را می‌دیدم، باور کنم. در جریان بررسی پیام‌ها به موضوع دیگری هم مشکوک شدم؛ این‌که شاید فرزند دومم نیز فرزند واقعی من نباشد.

با مطرح شدن این ادعاها، قضات دستور بررسی مستندات و انجام تحقیقات بیشتر را صادر کردند. مردی که نامش در پیام‌ها مطرح شده بود، به مراجع قضایی احضار شد، اما اتهام ارتباط با زن جوان را نپذیرفت.

او در دفاع از خود مدعی شد پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های ارائه‌شده ساختگی و حاصل استفاده از هوش مصنوعی هستند و هیچ رابطه‌ای با زن جوان نداشته است.

با این حال، تحقیقات مأموران ادامه یافت و بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این مرد در مدتی که همسر شاکی در خانه تنها بوده و شوهرش سر کار می‌رفته، به منزل آنها رفت‌وآمد داشته است.
از سوی دیگر، برای روشن شدن موضوع درباره هویت پدر فرزند دوم خانواده، آزمایش دی‌ان‌ای انجام شد. نتیجه آزمایش نشان داد این کودک فرزند شاکی نیست و با مردی که به داشتن رابطه با زن جوان متهم شده بود، رابطه فرزندی دارد.

با تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده برای رسیدگی به اتهام زنای محصنه به دادگاه ارسال شد و متهم در جلسه‌ای غیرعلنی پای میز محاکمه ایستاد.

در این جلسه، شوهر زن جوان شکایت خود را مطرح کرد و گفت: این مرد می‌دانست همسرم شوهر دارد، اما با وجود این، به خانه من رفت‌وآمد می‌کرد. او در خانه خودم به من خیانت کرده است. متهم خودش هم زن و فرزند دارد و می‌دانست با این کار چه آسیبی به خانواده من وارد می‌کند.

در مقابل، متهم باردیگر اتهام مطرح‌شده را رد کرد و مدعی شد ارتباطش با زن جوان در حد درد دل کردن بوده و رابطه‌ای با او نداشته است.

پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و درنهایت، متهم را به اعدام محکوم کردند.

منبع: روزنامه جام جم

برچسب ها: اعدام ، متهم
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
خود زن چه مرگش بودکه خیانت میکرد؟؟
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
چیزی به نام عشق وجود ندارد.یه جور توهمه.
۰
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