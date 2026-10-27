روزنامه هاآرتص ادعا کرد که ترامپ درخواست نتانیاهو برای تشدید رویارویی با ایران پیش از انتخابات کنست را نپذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه اسرائیلی هاآرتص فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، با هدف تشدید رویارویی با ایران پیش از انتخابات کنست، فشار زیادی بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وارد کرد، اما ترامپ با توجه به تهدید‌های ایران مبنی بر حمله به این رژیم، درخواست او را رد کرد.

این روزنامه گزارش داد که نتانیاهو اخیرا تلاش‌های زیادی برای شعله‌ور کردن دوباره جنگ با ایران انجام داده و این امر او را در تضاد مستقیم با فرماندهی ارشد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل قرار داده است.

این روزنامه صهیونیستی افزود که ترامپ به درخواست نتانیاهو مجبور شد در کمتر از یک هفته، بیانیه دومی در حمایت از نامزدی او صادر کند. هاآرتص نوشت که نتانیاهو «تا آخرین لحظه برای ماندن در قدرت مبارزه می‌کند».

در همین زمینه، خبرگزاری «کان» رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای از «پرواز‌های جنگنده‌های اسرائیل که قبل از انتخابات اسرائیل انجام شد» انتقاد کرد و آنها را «ماجراجویی غیرضروری به سمت ایران» توصیف کرد.

او خاطرنشان کرد که پس از این مانورهای هوایی، سپاه پاسداران ایران از طریق طرف‌های منطقه‌ای پیام‌های تهدیدآمیزی را به رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر حملات سنگین به اراضی اشغالی منتقل کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، انتخابات اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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