فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز، از کشفانبار حاوی یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع و دستگیری دو نفر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اسدالهی، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز در راستای مبارزه با مخلان اقتصادی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز در این شهرستان شدند.

وی افزود:پس از شناسایی محل انبار، مأموران با هماهنگی قضائی از محل مذکور بازرسی کردند که طی این عملیات، تعداد ۳۵ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، به وزن مجموعاً یک تن و ۴۰۰ کیلوگرم، به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: در رابطه با این پرونده دو نفر متهم دستگیر و پس از تکمیل مقدمات قانونی، به همراه کلیه مدارک و اقلام کشف‌شده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

منبع: پلیس لرستان