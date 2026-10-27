معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: «امنیت وارداتی و استیجاری» کارایی خود را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - علی باقری کنی با اشاره به ترکیب ارشد هیئت‌های شرکت‌کننده اظهار داشت: «امروز جمهوری اسلامی ایران میزبان نشست مهم چهارجانبه‌ای با حضور نمایندگان عالی‌رتبه سه کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه بود؛ به‌طوری‌که وزیر دفاع عربستان سعودی، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان به عنوان مهمانان ارشد در این اجلاس حضور یافتند.»

وی برگزاری این نشست را در پی تحولات و رخدادهای ماه‌های گذشته در منطقه بسیار سرنوشت‌ساز خواند و تصریح کرد: «مهم‌ترین تحول راهبردی در این بازه زمانی، شکست فاحش ایالات متحده آمریکا در نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران و ناکامی مفتضحانه رژیم صهیونیستی در مواجهه نظامی با کشورمان بود. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های درونی و صنعت بومی دفاعی خود، توانست در برابر بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ارتش ادعایی جهان و همچنین رژیم صهیونیستی با قاطعیت ایستادگی کند.»

معاون شورای عالی امنیت ملی افزود: «بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع مختلف، از جمله اظهارات اخیر دبیرکل ناتو مبنی بر انجام بیش از ۵ هزار پرواز جنگنده‌های آمریکایی از مبدأ کشورهای عضو ناتو و اروپا علیه ایران، مشخص شد که ایالات متحده طیفی گسترده از ظرفیت‌های خود را علیه کشورمان به کار گرفت؛ اما این اتکا به قدرت درون‌زا بود که محاسبات آن‌ها را به شکست کشاند.»

باقری کنی با اشاره به پیامدهای این تحولات برای معادلات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «این رخداد بزرگ موجب شد تا یک تجدیدنظر اساسی در میان کشورهای منطقه شکل بگیرد؛ به گونه‌ای که امروز بر همگان آشکار شده است که امنیت وارداتی و استیجاری به هیچ عنوان نمی‌تواند ثبات‌ساز باشد و صرفاً منابع ملت‌ها را به هدر می‌دهد. از این منظر، نخستین نشست چهارجانبه در تهران از اهمیت راهبردی برخوردار است.»

وی در ادامه به اشتراک نظر حاضران پیرامون ریشه اصلی بی‌ثباتی در منطقه اشاره کرد و گفت: «هر چهار کشور بر این مسئله اتفاق نظر داشتند که عامل اصلی برهم‌زننده صلح، ثبات و آرامش در منطقه، رژیم صهیونیستی و زیاده‌خواهی‌های آن است و تمامی کشورها باید برای مقابله با این روند مخرب در غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه و فراتر از آن با یکدیگر همکاری کنند.»

باقری کنی در پایان با تأکید بر استمرار این روند همکاری و هم‌افزایی میان کشورهای منطقه با محوریت چهار کشور ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه، ابراز امیدواری کرد: «چشم‌انداز ترسیم‌شده در نشست تهران، نوبخش آینده‌ای روشن‌تر برای امنیت و پیشرفت پایدار منطقه باشد و با ارتقای رایزنی‌ها، شاهد شتاب گرفتن روند امنیت درون‌زای منطقه‌ای به نفع تمامی ملت‌ها باشیم.»