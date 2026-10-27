باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در ماه‌های اخیر، افرادی در مقابل برخی پاساژ‌ها و مراکز پرتردد تهران مستقر شده‌اند و در ازای پارک موتورسیکلت، مبالغی بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان و در برخی موارد حتی ۱۰۰ هزار تومان از شهروندان دریافت می‌کنند.

این افراد با پوشیدن کاور و استقرار در محل‌های پرتردد، ظاهری شبیه پارکبان‌های رسمی دارند؛ موضوعی که باعث می‌شود برخی شهروندان تصور کنند فعالیت آنها تحت نظارت شهرداری تهران است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در محدوده مراکزی مانند پاساژ‌های چهارسو، علاءالدین و نور و همچنین محدوده خیابان طالقانی نشان می‌دهد که برخی افراد با ادعای فعالیت زیر نظر شهرداری، از موتورسواران برای پارک وسیله نقلیه پول دریافت می‌کنند؛ درحالی‌که شهرداری تهران اعلام کرده است دریافت وجه نقد از شهروندان به این شیوه، جزو سازوکار مجاز مدیریت پارک حاشیه‌ای نیست.

در همین رابطه آرش رساایزدی معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فعالیت این افراد توضیح داد.

وی در خصوص حضور پارکبان موتورسیکلت در خیابان و دریافت وجه از شهروندان گفت: پارکبان موتور که بخواهد جای خاصی مستقر باشد و در محل از مردم پول بگیرد، در شهرداری تهران نداریم.

رساایزدی با اشاره به سازوکار مجاز مدیریت پارک حاشیه‌ای در تهران اظهار کرد: کاری که در شهرداری انجام می‌دهیم، پلاک‌خوانی است؛ یعنی پلاک‌خوانی از طریق سیستم‌های مکانیزه‌ای که روی موتور نصب شده یا توسط پارکبانی که فقط پلاک‌خوانی می‌کند و هیچ ارتباطی با شهروند ندارد و کارت و پول نقد نمی‌گیرد.

وی افزود: این سیستم، روش مجاز شهرداری است؛ اما اگر کسی نزدیک مراکز پرتردد تخلف کند و از مردم پول دریافت کند، به هر شکلی که باشد، تحت مدیریت شهرداری نیست و تخلف محسوب می‌شود که ما به آن رسیدگی می‌کنیم.

معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به وظیفه نظارتی شهرداری در این زمینه گفت: شهروندان می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه‌های شهرداری، از جمله سامانه ۱۳۷، اطلاع دهند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.

رساایزدی در پاسخ به این پرسش که آیا شهروندان می‌توانند از پرداخت وجه به این افراد خودداری کنند، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که هر جایی توسط پارکبان‌های متخلف از مردم پول خواستند، این پرداخت را انجام ندهند؛ قطعاً این عوارض شهرداری نیست و تخلفی از سوی یک‌سری افراد متخلف است.

وی ادامه داد: مردم اگر چنین مواردی را مشاهده کردند، می‌توانند به ۱۳۷ اطلاع دهند. ما سابقه رسیدگی به این موضوع را داشته‌ایم و قبلاً هم توانسته‌ایم جلوی تخلفاتی از این دست را بگیریم.

وی با اشاره به تفاوت پارکبان‌های غیرمجاز با پارکینگ‌های مجاز موتورسیکلت توضیح داد: موضوع پارکینگ موتورسیکلت متفاوت است و در صورت اختصاص فضای پارکینگ از سوی مناطق شهرداری، دریافت وجه در چارچوب ضوابط مربوط امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما دریافت پول برای پارک حاشیه‌ای از سوی افراد فاقد مجوز، تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس گفتنی‌است؛ شهروندان باید توجه داشته باشند که پوشیدن کاور یا حضور یک فرد در مقابل پاساژها، به‌معنای وابستگی او به شهرداری تهران نیست و در صورت مطالبه وجه نقد برای پارک موتورسیکلت، می‌توانند از پرداخت وجه خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش دهند.