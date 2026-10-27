نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره گرانی‌های اخیر قانع نشدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نمایندگان مجلس از اظهارات مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر «دلیل شانه خالی کردن وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی‌های عجیب اخیر چیست؟»، با ۱۰۶ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده قانع نشدند.

فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان قرائت گزارش این کمیسیون درباره سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، از وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تشریح روند بررسی این سوال پرداخت.

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس با اشاره به اینکه نامه مربوط به این سوال در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۴ به کمیسیون اقتصادی رسیده بود، اظهار کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون، نماینده سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و مقرر شد سوال برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارجاع این گزارش به صحن علنی با توجه به شرایط کشور مدتی به طول انجامید، افزود: با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، گزارش کمیسیون درباره این سوال در صحن علنی مطرح شده است.

توسلی در ادامه، متن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سوال ملی مصطفی پوردهقان اردکانی و ۴۸ نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد.
در این گزارش، سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد این‌گونه مطرح شده است: «دلیل شانه خالی کردن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی‌های عجیب اخیر چیست؟»

بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این سوال در جلسه رسمی مورخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ کمیسیون، با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، نمایندگان سوال‌کننده و وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.

در ادامه گزارش آمده است که پس از استماع اظهارات طرفین و با توجه به عدم اقناع نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، کمیسیون اقتصادی سوال را ملی تشخیص داد و گزارش آن را مستند به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای طرح در جلسه علنی و استماع نظرات وزیر و نماینده سوال‌کننده به صحن مجلس ارائه کرد.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، کارت زرد وزیر
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