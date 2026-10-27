دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، از برنامه‌های ویژه جهت ارتقای سواد قرآنی و توانمندسازی معلمان دینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمد رضا مسیب‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس تکالیف سند برنامه هفتم، وظیفه مشخصی برای ارتقای سواد قرآنی بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است.

 وی افزود: یکی از راهکار‌های اصلی برای تحقق این هدف، ارتقای توانمندی‌های قرآنی آموزگاران است که در قالب طرح اتقان رقم خورده است.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن با اشاره به روند اجرایی این طرح ادامه داد: این مسیر از دو سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آموزگاران تحت این طرح آموزش دیده‌اند. هدف ما این است که تا پایان دوره برنامه، این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر برسد.

مسیب‌زاده با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر اجرای این برنامه وجود داشته، تصریح کرد: به دلیل برخی مسائل از جمله تعطیلی مدارس و محدودیت در آموزش‌های حضوری، مدتی از روند پیشرفت ما کاسته شد. از آنجایی که تأکید اصلی ما بر برگزاری این آموزش‌ها به صورت "مهارتی و حضوری" است، محدودیت‌های ناشی از شرایط اضطراری (مانند مسائل جنگی و تعطیلی مدارس) مانع از سرعت مطلوب ما شده بود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات و گسترش جغرافیایی طرح گفت: خوشبختانه اکنون اعتبارات لازم ابلاغ شده است. در سال گذشته، این طرح در ۱۸ استان عملیاتی شد و اخیراً اعتبارات مربوط به ۱۴ استان دیگر نیز ابلاغ گردیده است. ما با همکاری دبیران کمیسیون آموزش در استان‌ها، این روند را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن اظهار کرد: از آنجا که هر آموزگار می‌تواند بر هزاران دانش‌آموز تأثیرگذار باشد، تمرکز ما بر ظرفیت‌های موجود است. ما آموزش طرح "اتقان" را با تمرکز بر آموزگاران با سابقه کمتر از ۱۰ سال آغاز کرده‌ایم و به ترتیب برای سایر معلمان نیز برنامه‌ریزی خواهد شد.

برچسب ها: توانمند سازی معلمان ، معلم
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