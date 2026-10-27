باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندریاس کوهن، رئیس فرماندهی نیرو‌های ویژه آلمان، اذعان کرد که برلین در حال آماده‌سازی نیرو‌های ویژه خود برای رویارویی با روسیه است.

کوهن در گفت‌و‌گو با یک روزنامه آلمانی اظهار داشت: «ما عمدا برای رویارویی با روسیه آماده می‌شویم.» او در توضیح آمادگی نیرو‌های ویژه آلمان برای یک درگیری احتمالی، گفت که این نیرو‌ها برای انجام عملیات‌های طولانی‌مدت آموزش می‌بینند.

وی توضیح داد که پیش‌تر عملیات نیرو‌های ویژه حدود سه روز طول می‌کشید و پس از آن نیرو‌ها به پایگاه‌های خود بازمی‌گشتند؛ اما به اعتقاد او، نیرو‌های ویژه آلمان اکنون خود را برای این واقعیت آماده می‌کنند که در مرحله نخست هرگونه درگیری احتمالی، عملیات‌ها ممکن است تاریخ پایان مشخصی نداشته باشند.

به گزارش روزنامه «بیلد»، فرماندهی نیرو‌های ویژه آلمان حدود ۱۵۰۰ نفر نیرو دارد که تنها یک‌سوم آنها از نیرو‌های ویژه هستند و بقیه در بخش‌های اداری فعالیت می‌کنند. به گفته کوهن، در حال حاضر ظرفیت تکمیل نیروی انسانی این یگان بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که این یگان پیش‌تر در چندین رسوایی دست داشته است؛ از جمله استفاده از «سلام نازیستی»، ناپدید شدن مهمات و کشف مخفیگاهی حاوی سلاح و مواد منفجره متعلق به یکی از سربازان آن. در سال ۲۰۲۰ نیز یکی از گروهان‌های این یگان منحل شد.

پیش‌تر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در گفت‌و‌گو با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به‌تفصیل توضیح داده بود که روسیه قصد حمله به کشور‌های عضو ناتو را ندارد، زیرا چنین اقدامی هیچ فایده‌ای برای مسکو نخواهد داشت.

پوتین پیش‌تر همچنین اعلام کرده بود که ناتو با افزایش بودجه‌های نظامی خود، موجب تشدید نظامی‌گری جهانی و دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی می‌شود.

او همچنین تاکید کرده بود که این روند با طرح ادعا‌های نادرست درباره تهدید ادعایی روسیه همراه است؛ ادعا‌هایی که به گفته وی، سران غرب از آنها برای دریافت پول بیشتر از مالیات‌دهندگان و توجیه اشتباهات اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

منبع: اسپوتنیک