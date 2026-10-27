معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه با محکوم کردن حمله نظامی به ایران، آن را مغایر با حقوق بین‌الملل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کنستانتین کوساچف، معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه، حمله به ایران در ماه فوریه را اقدامی ناعادلانه و مغایر با حقوق بین‌الملل دانست و اتهامات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره نبود شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران را بی‌اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری روسی تاس، کوساچف در این‌باره تأکید کرد ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت برنامه هسته‌ای ایران گفت: «یادآوری می‌کنم که ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. ایران به هر شکل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و از نظر شفافیت برنامه هسته‌ای خود، در برابر جهان پیرامونش رویکردی باز دارد.»

معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه با این اظهارات، ادعاهای واشنگتن و تل‌آویو درباره شفاف نبودن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد و حمله نظامی به این کشور را مغایر با موازین حقوق بین‌الملل دانست.

منبع: تاس

برچسب ها: برنامه هسته ای ، ایران و روسیه
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