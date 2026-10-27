ثبت نام بیش از ۲۷ هزار متقاضی زمین جوانی جمعیت در قم

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: تا پایان مهرماه سال جاری، ۲۷ هزار و ۱۲۰ متقاضی در استان قم برای استفاده از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند و سایر متقاضیان شرایط لازم را نداشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن اسحاق با اشاره به اجرای ماده چهارم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: بر اساس این قانون، خانواده‌های واجد شرایط و تأییدشده می‌توانند از مزایای دریافت زمین بهره‌مند شوند.

وی افزود: تا پایان مهرماه سال جاری، ۲۷ هزار و ۱۲۰ متقاضی در استان قم برای استفاده از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار نفر تأیید صلاحیت شده‌اند و سایر متقاضیان شرایط لازم را نداشته‌اند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم ادامه داد: مطابق قانون، زمین‌هایی با مساحت حداکثر ۲۰۰ مترمربع در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به متقاضیان تأییدشده واگذار می‌شود. همچنین هزینه‌های آماده‌سازی سایت به‌صورت اقساطی و طی هشت سال از متقاضیان دریافت خواهد شد.

اسحاق با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری زمین در این طرح بیان کرد: تاکنون ۱۳ هزار متقاضی تأییدشده قرارداد واگذاری خود را دریافت کرده‌اند و پرونده آنان در سامانه در مرحله تخصیص زمین قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان مهرماه، بیش از پنج هزار و ۵۰۰ متقاضی در استان قم زمین خود را تحویل گرفته‌اند و می‌توانند پس از دریافت پروانه ساختمانی، برای ساخت‌وساز و بهره‌برداری از زمین واگذارشده اقدام کنند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به جایگاه این استان در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: قم از استان‌های پیشرو در زمینه واگذاری زمین در این طرح است و روند صدور قرارداد‌های واگذاری و تحویل زمین به متقاضیان واجد شرایط طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.

منبع:راه و شهرسازی قم

برچسب ها: جوانی جمعیت و فرزندآوری ، واگذاری زمین
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