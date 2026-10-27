رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران بر تقویت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، صیانت از زیرساخت‌های تولید و توزیع محصولات و حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در مراسم نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بخش کشاورزی به‌دلیل نقش مستقیم در تولید غذا، تأمین محصولات اساسی و معیشت مردم، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های پدافند غیرعامل دارد.

او با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات ضروری، افزود: صیانت از زیرساخت‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع و تأسیسات حیاتی این بخش و حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطراری، از الزامات تقویت امنیت غذایی کشور است.

تیموری‌یانسری گفت: اجرای اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول، به تداوم تولید و تأمین پایدار محصولات اساسی کمک کند.

او همچنین گرامیداشت پدافند غیرعامل را فرصتی برای تبیین ضرورت پیش‌بینی تهدیدها، ارتقای آمادگی سازمانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از سرمایه‌های ملی و استمرار خدمات حیاتی دانست.

برچسب ها: پدافند غیرعامل ، جهاد کشاورزی مازندران
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