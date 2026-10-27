باشگاه خبرنگاران جوان - اگر تا چند سال پیش مستکبران دنیا سعی داشتند حداقل در ظاهر، خود را به برخی اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بین‌الملل پایبند نشان دهند، رخداد‌های اخیر همین نقاب نصف و نیمه را نیز از چهره کریه نیات واقعی آنها انداخته و واقعیتِ ماهیت امروز دنیا را آشکار کرده است. واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد مستکبران و جنایتکاران جهانی به هیچ‌چیز پایبند نیستند و علی‌رغم همه پیشرفت‌های علمی و ظاهری بشری، جهان به جنگلی شبیه شده که سلطه بر ضعیفان تا مرز دریدن پیش می‌رود و درندگان از نشان دادن چنگ و دندان خون‌آلود خود نیز ابایی ندارند.

در چنین دنیایی باید قوی بود و قوی بودن مؤلفه‌های متعدد و متنوعی دارد، اما تجارب تاریخی و عقل سلیم تصدیق می‌کند که علم، اصلی‌ترین پایه و ریشه قدرت است و بسیاری دیگر از منابع قدرت نیز از علم سرچشمه می‌گیرند.

قدرت اهریمنی مستکبران و جنایتکاران امروز دنیا نیز ناشی از پیشرفت علمی آنهاست. البته آنان به‌جای آنکه علم را در خدمت سعادت و رفاه بشریت به کار بگیرند، آن را تبدیل به ابزاری برای اهداف شیطانی خود کرده‌اند. استفاده گسترده از هوش مصنوعی در نسل‌کشی غزه که با کمک برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری غرب انجام شد، یکی از مصادیق بارز و سیاهِ به‌کارگیری علم برای مقاصد ضدبشری است.

در مواجهه با چنین جبهه‌ای، مجهز شدن به علم و فناوری برای ما یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی وجودی است. سایه تهدید و جنگ از سر میهن نه با مذاکره و توافق رفع می‌شود و نه با هیچ‌چیز دیگری جز بازدارندگی ناشی از قدرت و چنین قدرتی مستلزم علم و دانش است. هرچه علم و دانش بیشتر و عمیق‌تر باشد، اقتدار کشور نیز بیشتر خواهد شد و امنیت نیز تضمین‌شده‌تر خواهد بود.

دشمن نیز دقیقاً از همین می‌ترسد و دو جنگ تحمیلی اخیر نیز از همین زاویه قابل تحلیل و بررسی است. دانشمندان و متخصصان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های حساس و تحول‌آفرین و اقتدارزا، جزو نخستین اهداف ترور بودند. هرچند تعدادی از آنان را از دست دادیم و این ضایعه‌ای بزرگ است، اما فناوری و تکنولوژی ایران بومی و درون‌زاست و وارداتی و خریداری‌شده نیست. علم و دانش بومی و درونی را هم نمی‌توان با ترور و بمباران از بین برد.

دشمنان ایران و انقلاب پیش از این دو جنگ نیز با ترور سعی کردند به حرکت علمی کشور ضربه بزنند و این دست‌وپا زدن آنها محدود به حذف فیزیکی و ترور نیست. از سال‌ها پیش سعی کرده‌اند و همچنان می‌کنند که نخبگان کشور را با وعده‌های فریبنده جذب کرده و با «بلعیده شدن در هاضمۀ استعمار نوین»، آنها را به «پیچ و مهرۀ ماشین غارت و سرمایه‌سالاری غرب» تبدیل کنند؛ و حتی پیش از آن، با رواج سبک زندگی پوچ و بی‌هدف و لاابالی، اساساً جوانان را به لذت‌های زودگذر و سطحی مشغول کرده و مانع از رشد و بالندگی مفید و مؤثر آنان برای کشور شوند.

همگان اتفاق‌نظر دارند که امروز جنگ در صدر مسائل کشور است و در این زمینه نمی‌توان و نباید سطحی‌نگر و خوش‌خیال بود. این جنگ وقتی به معنای واقعی کلمه تمام و امنیت کشور برای دهه‌ها و بلکه قرن‌ها تضمین می‌شود که در علم و فناوری و به دنبال آن، قدرت و اقتدار به جایی برسیم که دشمن حتی لحظه‌ای هم خیال تجاوز را به مخیله خود راه ندهد.

پیام امروز رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، نگاهی عمیق و دقیق به این موضوع دارد. ایشان در بخشی از این پیام، مسئولان دستگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فنّاوری و یکایک نخبگان و فرزانگان ایران را مورد خطاب قرار داده و تأکید می‌کنند: «اگر تا قبل از مقطع کنونی و جنگ تحمیلی سوّم، خیزش جدید علمی، توصیه‌ای لازم و ضروری برای نخبگان بود، تجربۀ دو جنگ اخیر به همه ثابت کرد که این خیزش علمی جدید بایستی عمیق و پرشتاب باشد.»

آری! «ایران قوی بر پایۀ اقتدار علمی و فنّاوری استوار است و این محور، یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌های نقش‌آفرینی ایران در معادلات و نظم جدید جهانی است. پس کلید هرچه قوی‌تر شدن آن، مرزشکنی و راه‌حل‌گشایی نخبگان در مسائل علمی کشور است.»

این جنگ می‌خواست ایران قوی را زمین‌گیر کند، اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه ققنوسی به نام ایران، قوی‌تر از دل این آتش بیرون آمده که طنین بال‌هایش «طوفانی از اراده و پیشرفت» به پا کرده است. این، آغاز پرواز است.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران