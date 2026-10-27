باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: با عزت، صلح را دنبال می‌کنیم و در دفاع ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: بدیهی است برای حفظ منافع ملی‌مان به دنبال این هستیم با عزت بتوانیم موضوع صلح را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز ایران شود، قوای مسلح کشورمان با قدرت دفاع خواهند کرد و همان‌طور که قبلا هم نشان دادیم، در دفاع حتماً ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

او افزود: نکته بسیار ارزشمند، برگزاری شورای اقتصاد به‌عنوان عالی‌ترین شورا است که توسط آقای عارف، رئیس این شورا و معاون اول، تشکیل می‌شود و بر برنامه‌های کلان اقتصادی تأکید دارد.

مهاجرانی گفت: علی‌رغم یاوه‌گویی‌هایی که مقامات ایالات متحده داشته‌اند، شاهدیم که الحمدلله اقتصاد پابرجاست و اتفاقا سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی است، به‌خوبی در حال انجام است؛ لذا به‌زودی اوراق گواهی نفت منتشر می‌شود که قابل ارائه به پیمانکاران است.

وی با اشاره به تصویب پنج سند ملی در حوزه سلامت گفت: دولت مسئولیت دارد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای سلامت مردم را فراهم کند. توجه به تغذیه مناسب، افزایش تحرک جسمی، آموزش سلامت عمومی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از محور‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور است.

مهاجرانی افزود: واکسن مورد نیاز کشور تا سال ۱۴۰۷ تأمین شده است. همچنین از تلاش کارکنان حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در شرایط دشوار و با وجود آسیب‌های واردشده به برخی بخش‌ها، قدردانی می‌کنم.

او ادامه داد: برنامه‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچنان در دستور کار شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد.

برنامه انتشار اوراق گواهی نفت در دستور کار قرار گرفته و شرکت ملی نفت موظف است نفت خام را به خریداران این اوراق تحویل دهد. همچنین تأمین مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف کمک به اجرای طرح‌های عمرانی، به‌ویژه پروژه‌های راه‌سازی، دنبال می‌شود.

توسعه کریدور‌های ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب در بخش‌های جاده‌ای و ریلی نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود نتایج این پروژه‌ها در سال‌های آینده نمایان شود.

با هماهنگی میان بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی، تأمین مالی پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود. همچنین بیش از ۴.۲ همت تسهیلات برای حمایت از طرح‌های این شرکت‌ها و تأمین سرمایه در گردش آنها اختصاص یافته است.

به مناسبت روز محیط‌بان، از تلاش‌های نیرو‌های حفاظت محیط زیست قدردانی می‌کنم. با توجه به آمار اعلام‌شده درباره شهدای محیط‌بان و مصدومان این حوزه، مشارکت اجتماعی برای حفاظت بهتر از محیط زیست و کاهش آسیب به محیط‌بانان ضرورت دارد.

قربانی: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به برگزاری نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه گفت: در این نشست، موضوع امنیت درون‌زای منطقه‌ای که سال‌ها بر آن تأکید کرده‌ایم، مورد توجه قرار گرفت.

کشور‌های منطقه باید خودشان امنیت را ایجاد کنند. نشست اخیر نشان داد که چگونه می‌توانیم در این مسیر حرکت کنیم و بدون دخالت سایر کشورها، امنیت منطقه را تأمین کنیم.

با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور در دیدار‌های اخیر و دیدار پیش‌رو در روسیه، وضعیت نه جنگ و نه صلح یا هم جنگ و هم صلح را برای کشور نامناسب می‌دانیم. باید به صلحی پایدار و عزتمندانه برسیم که منافع ملی ما را تضمین کند و این مسیری است که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند.

همان‌طور که رئیس‌جمهور در مراسم آغاز سرشماری ثبتی‌مبنا اعلام کردند، رهبر شهید به ایشان توصیه کرده بودند موضوعات را به پایان برسانند و اجازه ندهند کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند؛ چراکه در چنین شرایطی بیشترین آسیب به اقتصاد کشور وارد می‌شود و مردم قربانی ضعف اقتصادی خواهند شد.

برای حفظ منافع ملی به دنبال آن هستیم که با عزت، مسیر صلح را دنبال کنیم. در عین حال، هرگونه تعدی به خاک کشورمان با دفاع قدرتمندانه نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد و همان‌طور که پیش‌تر نیز نشان داده‌ایم، در دفاع از کشور به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد.