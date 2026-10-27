باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند و عاملان شهادت دو مأمور انتظامی، #شهید_نظام_دست_گشاده و #شهید_امیرحسین_قاسمی با همکاری مشترک فراجا و اداره کل اطلاعات استان، چندین باب منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه این عملیات، ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک دستگیر شدند.

در جریان این عملیات، ۳ قبضه سلاح کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و ۱۷۲ فشنگ جنگی، همچنین یک قبضه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان تأکید کرد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی با هماهنگی و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری عوامل مخل امنیت عمومی را با جدیت دنبال می‌کنند و برخورد قاطع و قانونی با عوامل ناامنی و گروهک‌های معاند تا تأمین امنیت پایدار مردم ادامه خواهد داشت.

منبع: فراجا