مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد؛ چندین باب منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه این عملیات، ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند و عاملان شهادت دو مأمور انتظامی، #شهید_نظام_دست_گشاده و #شهید_امیرحسین_قاسمی با همکاری مشترک فراجا و اداره کل اطلاعات استان، چندین باب منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه این عملیات، ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک دستگیر شدند.

 در جریان این عملیات، ۳ قبضه سلاح کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و ۱۷۲ فشنگ جنگی، همچنین یک قبضه کلت کمری به همراه یک تیغه خشاب کشف و ضبط شد.

 مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان تأکید کرد: نیرو‌های انتظامی و امنیتی با هماهنگی و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری عوامل مخل امنیت عمومی را با جدیت دنبال می‌کنند و برخورد قاطع و قانونی با عوامل ناامنی و گروهک‌های معاند تا تأمین امنیت پایدار مردم ادامه خواهد داشت.

منبع: فراجا

برچسب ها: دستگیری ، گروهک
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