مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: مرغداران طی ماه‌های اخیر ۶۰ همت متحمل زیان شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، از تحمیل زیان ۶۰ همتی به تولیدکنندگان طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: این روند زیان‌دهی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که برخی واحدهای مرغداری به دلیل ضررهای پی‌درپی، توان ادامه فعالیت و تولید را از دست داده‌اند و صنعت مرغداری نیازمند تدوین و اجرای یک بسته حمایتی فوری است.

به گفته وی، تمدید اعتبار طرح پالیز حداقل برای دو دوره، تعیین‌تکلیف و بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات، پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت و توسعه تولید قراردادی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه است که باید در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

اسداله‌نژاد با اشاره به جهش چشمگیر قیمت مؤلفه‌های تولید بیان کرد: قیمت نهاده‌های دامی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت ذرت از ۴۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان رسیده است. این رشد هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تولید را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، تنظیم حجم جوجه‌ریزی متناسب با نیاز واقعی بازار را یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد تعادل در بازار برشمرد و گفت: با توجه به پایین بودن قیمت مرغ، روند صادرات نسبت به ماه‌های گذشته روان‌تر شده است؛ با این حال، پیشنهاد می‌شود در شرایط خاص کنونی، تسهیلات و انعطاف بیشتری در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال شود.

 

 

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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