باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیش‌بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی + فیلم

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی تولید شود، کشاورزان این استان تا اوایل آذر ماه به برداشت زعفران ادامه می‌دهند.

مطالب مرتبط
پیش‌بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

آغاز برداشت زعفران در لرستان + فیلم

پیش‌بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

روز‌های پایانی برداشت زعفران + فیلم

پیش‌بینی تولید بیش از ۴۸ تن زعفران خشک در خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

برداشت زعفران در شهمیرزاد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم
۸۵۱

نتانیاهو در صورت شکست در انتخابات، برای چند روز نخست وزیر خواهند ماند؟ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم
۷۶۵

اعتراف ترامپ؛ پایان روایت‌سازی‌ها درباره نقض تفاهم‌نامه با ایران + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم
۶۹۳

انتخابات رژیم اسرائیل؛ رقابت چهره‌ها بدون تغییر در سیاست‌های جنگ‌طلبانه + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم
۶۵۵

نگرانی سارا نتانیاهو از بازنده شدن همسرش + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم
۵۴۹

شنژن چین؛ از دهکده ماهیگیری تا قطب فناوری جهان در کمتر از نیم قرن + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha