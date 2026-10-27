\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f8 \u062a\u0646 \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0634\u06a9 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u0648\u062f\u060c \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0627\u0648\u0627\u06cc\u0644 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n