باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کاظم اسماعیلی‌شعار در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی که در جوار مزار شهدای حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های یک‌ساله این سازمان، جزئیات برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت را تشریح کرد.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی از روز جمعه هشتم آبان اظهار کرد: نخستین برنامه این هفته، رزمایش «جان‌فداییان دانش‌آموزی» است که در مصلا‌های نماز جمعه برگزار می‌شود. در این برنامه، ۱۵ هزار دانش‌آموز به نیابت از ۱۵ هزار شهید استان فارس حضور می‌یابند و پیش از اقامه نماز جمعه نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای آنان تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با بیان اینکه در مجموع ۴ هزار برنامه در مدارس استان اجرا خواهد شد، شعار محوری امسال را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» اعلام کرد و افزود: این شعار بر سه مؤلفه مهم، یعنی یادگیری و توانمندسازی، نقش‌آفرینی و سازندگی و همچنین ایستادگی و روحیه ایثار و مقاومت تأکید دارد.

جزئیات برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز

اسماعیلی‌شعار با اشاره به برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: مراسم ۱۳ آبان امسال علاوه بر راهپیمایی دانش‌آموزی، با تجمع شرکت‌کنندگان نیز همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحولات اخیر و شهادت جمعی از فرماندهان، دانش‌آموزان و رهبر شهید انقلاب، حضور مردم در این مراسم گسترده‌تر از برخی تجمعات ماه‌های گذشته باشد.

وی درباره مسیر راهپیمایی در شیراز توضیح داد: اعلام جزئیات رسمی مراسم بر عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است؛ با این حال، مسیر پیش‌بینی‌شده از میدان شهدا به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) خواهد بود و محل نهایی تجمع نیز متعاقباً اعلام می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس، این مراسم از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان آغاز خواهد شد و اطلاعات مربوط به سخنران برنامه نیز از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اطلاع‌رسانی می‌شود.

فعالیت ۶۲۰۰ واحد مقاومت بسیج در مدارس فارس

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به گستره فعالیت‌های این تشکل در مدارس استان گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مقاومت بسیج دانش‌آموزی در مدارس فارس فعالیت دارند و برنامه‌ریزی شده است که در ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز این واحد‌ها راه‌اندازی شوند.

وی شمار دانش‌آموزان عضو سامانه تشکل بسیج دانش‌آموزی را بیش از ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: یکی از اهداف اصلی امسال، تقویت ساختار تشکیلاتی بسیج دانش‌آموزی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان در فعالیت‌های این مجموعه است.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر فراگیرشدن فرهنگ بسیج و توصیف رهبر شهید انقلاب از بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان تشکلی امین و متدین، بر ضرورت گسترش فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی به حوزه نظامی محدود نیست، اظهار داشت: بخش عمده مأموریت‌های این سازمان در زمینه‌های علمی، فرهنگی، جهادی، رسانه‌ای، فضای مجازی و تقویت کنشگری دانش‌آموزان در محیط مدرسه تعریف شده است.

اعزام ۱۵ هزار دانش‌آموز به راهیان نور و بازدید ۷۰ هزار نفر از مراکز پیشرفت

اسماعیلی‌شعار در تشریح عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس گفت: با وجود تعطیلی مدارس در برخی مقاطع و محدودیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های حضوری، فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف دنبال شد.

وی افزود: در قالب برنامه راهیان نور، ۱۵ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در طرح راهیان پیشرفت نیز ۷۰ هزار دانش‌آموز از دستاورد‌ها و جلوه‌های پیشرفت کشور بازدید کردند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین به فعالیت‌های جهادی دانش‌آموزان در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، دانش‌آموزان برای رنگ‌آمیزی، بهسازی و شاداب‌سازی یک‌هزار و ۲۰۰ کلاس درس مشارکت کردند.

وی با اشاره به انگیزه دانش‌آموزان حاضر در این فعالیت‌ها بیان کرد: حضور در جمع دانش‌آموزانی که در گرمای تابستان برای بهبود فضای آموزشی تلاش می‌کردند، جلوه‌ای از روحیه مسئولیت‌پذیری و امید را به نمایش می‌گذاشت. آنان با وجود دشواری‌های کار، تلاش می‌کردند کلاس‌ها را برای آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان دیگر آماده کنند.

تهیه ۲۵ هزار بسته نوشت‌افزار با مشارکت دانش‌آموزان جهادی

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی این مجموعه اظهار کرد: سال گذشته در قالب طرح «توکات»، تعداد ۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر با ارزشی بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان تهیه شد.

به گفته وی، این طرح با هدف تأمین اقلام کمک‌آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان بومی استان اجرا شد و دانش‌آموزان جهادی در مراحل مختلف آن مشارکت داشتند؛ اقدامی که از نظر گستره اجرا، تجربه‌ای قابل توجه در سطح کشور به شمار می‌رفت.

اسماعیلی‌شعار تعداد دانش‌آموزان مشارکت‌کننده در فعالیت‌ها و حرکت‌های جهادی را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرد.

حضور ۶۵ هزار دانش‌آموز در برنامه‌های میدانی

وی در ادامه به فعالیت‌های دانش‌آموزی در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، تلاش شد بستر مناسبی برای حضور و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های جمعی فراهم شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس افزود: در قالب طرح‌هایی با عنوان «میدانیار» یا «میداندار»، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دانش‌آموز در دوره‌ها و برنامه‌های تجمعی مشارکت کردند.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در شیراز گفت: در حرم مطهر علی‌بن‌حمزه (ع) نیز روزانه حدود ۲۰۰ دانش‌آموز حضور می‌یافتند و در برنامه‌های مختلف شرکت می‌کردند.

سه اولویت سازمان برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های دانش‌آموزی

اسماعیلی‌شعار با تشریح رویکرد جدید سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس اظهار کرد: یکی از اولویت‌های امسال، تخصصی‌ترشدن مأموریت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری با برنامه‌های اجرایی مدارس است.

وی توضیح داد: هرگاه برنامه‌ای با مسئولیت ارکان مدرسه در حال اجرا باشد، ضرورتی برای ورود موازی بسیج دانش‌آموزی وجود ندارد؛ بلکه این مجموعه تلاش می‌کند در حوزه‌هایی نقش‌آفرینی کند که حضور تخصصی آن بتواند به رفع نیاز‌ها و بهبود کیفیت فعالیت‌ها منجر شود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس سه محور اصلی این رویکرد را چنین تشریح کرد: نخست، شناسایی مدارسی که در برخی زمینه‌ها با کمبود برنامه یا خلأ اجرایی مواجه‌اند و طراحی مأموریت‌های متناسب برای پاسخ‌گویی به این نیازها؛ دوم، کمک به ارتقای کیفیت برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شوند، اما از نظر محتوا یا شیوه اجرا به تقویت و پشتیبانی تخصصی نیاز دارند؛ سوم، پیگیری مستمر استعداد‌های دانش‌آموزی پس از پایان برنامه‌ها و جشنواره‌های مقطعی.

به گفته وی، شناسایی دانش‌آموزان برتر زمانی اثربخش خواهد بود که زمینه ادامه فعالیت آنان نیز فراهم شود؛ ازاین‌رو، تلاش می‌شود این افراد به مراکز و مجموعه‌هایی متصل شوند که امکان رشد استعداد‌های علمی، فرهنگی و ورزشی آنان را فراهم می‌کنند.

آموزش بیش از ۱۸۰۰ خبرنگار دانش‌آموز در باشگاه «مبدا»

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای این سازمان از فعالیت باشگاه خبرنگاران دانش‌آموزی «مبدا» خبر داد و گفت: بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در این مجموعه در مسیر آموزش و فعالیت حرفه‌ای در حوزه خبرنگاری قرار دارند و تعدادی از آنان نیز در این نشست خبری حضور داشتند.

وی همچنین از تشکیل گروه هوش مصنوعی بسیج دانش‌آموزی با ظرفیت ۱۰۰ نفر خبر داد و افزود: دانش‌آموزان مستعدی در این گروه فعالیت می‌کنند که توانایی‌های قابل توجهی در حوزه فناوری دارند.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه هوش مصنوعی گفت: در بیانات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت توجه جدی به این فناوری تأکید شده بود؛ چراکه بی‌توجهی به این عرصه می‌تواند زمینه وابستگی کشور‌ها به قواعد و استاندارد‌هایی را فراهم کند که دیگران تعیین می‌کنند.

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های جهانی هوش مصنوعی اظهار کرد: در یکی از المپیاد‌های دانش‌آموزی جهان که طی یکی دو هفته گذشته برگزار شد، ایران رتبه نخست حوزه هوش مصنوعی را به دست آورد. این موفقیت نشان می‌دهد که نسل نوجوان کشور از ظرفیت علمی و فنی بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین با اشاره به توانمندی برخی دانش‌آموزان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: در یکی از دیدارها، دانش‌آموزی ۱۲ یا ۱۳ ساله درباره توانایی‌های فنی خود در زمینه نفوذ به یک وب‌سایت خارجی و استخراج داده‌های آن صحبت می‌کرد. چنین نمونه‌هایی، ضرورت شناسایی و هدایت صحیح استعداد‌های فناوری در میان نوجوانان را نشان می‌دهد.

وی افزود: اهمیت این ظرفیت‌ها تنها به توانایی‌های فعلی دانش‌آموزان محدود نمی‌شود؛ بلکه باید به آینده نسلی نیز توجه داشت که در سال‌های پیش رو می‌تواند در عرصه فناوری و رقابت‌های جهانی نقش‌آفرینی کند.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به دیگر موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی گفت: امسال نمایندگان کشور در پنج رشته المپیادی موفق به کسب رتبه نخست جهان شدند و در یکی از این رشته‌ها نیز هر پنج دانش‌آموز ایرانی به مدال طلا دست یافتند.

فعالیت سه هزار دانش‌آموز در شبکه مجازی «صدرا»

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی در فضای مجازی اظهار کرد: شبکه دانش‌آموزی «صدرا» با مشارکت ۳ هزار دانش‌آموز فعال در این حوزه فعالیت می‌کند و برنامه‌های مختلفی برای تقویت حضور هدفمند دانش‌آموزان در فضای مجازی در حال اجراست.

کسب شش مقام کشوری توسط گروه‌های علمی دانش‌آموزی فارس

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته شش گروه دانش‌آموزی فارس در لیگ علمی کشوری موفق به کسب مقام شدند.

به گفته وی، حاصل تلاش این گروه‌ها یک مقام نخست، دو مقام دوم و سه مقام سوم بود که بیانگر ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان در رقابت‌های ملی است.

چهارم تا چهاردهم آبان؛ دهه شهدای دانش‌آموز فارس

اسماعیلی‌شعار با اشاره به مناسبت‌های ملی و استانی این ایام اظهار کرد: از چهارم تا چهاردهم آبان به‌عنوان دهه شهدای دانش‌آموز در استان فارس گرامی داشته می‌شود. همچنین از هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، تا سیزدهم آبان، برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و هفته دانش‌آموز برگزار خواهد شد.

وی شهید فهمیده را نمادی از ایمان، آگاهی و شجاعت دانست و گفت: حضور این نوجوان ۱۳ ساله در میدان جنگ و تصمیم‌گیری او برای مقابله با پیشروی نیرو‌های دشمن، جلوه‌ای از اعتقاد، خودباوری و مسئولیت‌پذیری است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره شهید فهمیده افزود: بررسی شرایط آن روز و تلاش این نوجوان برای متوقف‌کردن تانک دشمن، نشان می‌دهد که او با امکانات محدود خود به دنبال یافتن راهی برای مقابله با پیشروی نیرو‌های مهاجم بود.

وی ادامه داد: در کنار ایمان و قدرت تشخیص، شجاعت شهید فهمیده در عملی‌کردن تصمیم خود نیز از ویژگی‌هایی است که نام او را در تاریخ دفاع مقدس ماندگار کرده است.

یادآوری نام ۳۷۱۴ شهید دفاع مقدس فارس و شهدای حوادث بعدی

اسماعیلی‌شعار با تأکید بر استمرار نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در عرصه‌های ایثار و شهادت اظهار کرد: حضور این نسل به دوران دفاع مقدس محدود نمی‌شود و در رویداد‌های بعدی نیز شاهد جان‌فشانی دانش‌آموزان بوده‌ایم.

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره شهدای استان فارس گفت: این استان ۳ هزار و ۷۱۴ شهید دوران دفاع مقدس، دو شهید حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع) و ۱۱ شهید جنگ تحمیلی اخیر دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس همچنین از شهید حیدر شهیدی فراشوند که در ۱۱ سالگی به شهادت رسید و شماری از شهدای دانش‌آموز جنگ ۴۰روزه، از جمله شهیدان شرفی، آرشام سرایداران و شهید کشاورز، یاد کرد و آنان را ادامه‌دهندگان مسیر ایثار و مقاومت در نسل‌های بعد دانست.

وی افزود: توجه به هویت و توانمندی نسل دانش‌آموز، محور اصلی هفته بسیج دانش‌آموزی است؛ نسلی که می‌تواند در آینده مسئولیت‌های مهمی در عرصه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی بر عهده بگیرد.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به حضور دانش‌آموزان در برخی تجمعات و برنامه‌های عمومی طی جنگ ۴۰روزه گفت: مشارکت مستمر بخشی از نوجوانان در این برنامه‌ها نشان می‌دهد که نسل جوان همچنان از ظرفیت بالایی برای اثرگذاری بر تحولات اجتماعی و آینده کشور برخوردار است.

تبیین جایگاه زن در جامعه اسلامی با الگوگیری از حضرت زهرا (س)

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در بخش دیگری از نشست خبری، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در تبیین هویت زن در جامعه اسلامی پرداخت.

وی اظهار کرد: برای شناخت ابعاد مختلف جایگاه زن در اندیشه اسلامی، می‌توان زندگی حضرت زهرا (س) را در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی کرد.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به بُعد فردی شخصیت حضرت زهرا (س) گفت: جایگاه ایشان در عبادت و معرفت الهی، الگویی از ارتباط معنوی انسان با خداوند به شمار می‌رود.

وی بُعد خانوادگی را دومین حوزه مهم دانست و افزود: نقش حضرت زهرا (س) در تعامل با همسر، پدر و فرزندان و همچنین مسئولیت تربیتی ایشان، الگویی روشن برای شناخت جایگاه خانواده و تربیت نسل آینده ارائه می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس ادامه داد: در حوزه اجتماعی نیز حضرت زهرا (س) هرگاه موضوع دفاع از دین، ارزش‌های الهی و آرمان‌های جامعه اسلامی مطرح بود، موضع خود را به‌روشنی بیان می‌کردند. این سیره نشان می‌دهد که حضور اجتماعی زنان و ایفای نقش مسئولانه آنان در جامعه، بخشی از هویت زن در نگاه اسلامی است.

سه رویداد مهم تاریخی در سیزدهم آبان

اسماعیلی‌شعار با اشاره به پیشینه تاریخی ۱۳ آبان گفت: سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی با این روز پیوند خورده است که هرکدام بیانگر بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هستند.

وی تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ را نخستین رویداد دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجه در بررسی تاریخ انقلاب، چگونگی هدایت و سازمان‌دهی یک جریان گسترده از سوی امام خمینی (ره) در سال‌های تبعید است؛ جریانی که حدود ۱۵ سال بعد به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را دومین رویداد تاریخی این روز معرفی کرد و گفت: حضور دانش‌آموزان در جریان انقلاب و نقش‌آفرینی آنان در تحولات آن دوره، نشان‌دهنده جایگاه نسل نوجوان در مبارزات مردمی بود.

وی سومین رویداد را تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان کرد و افزود: این واقعه در شرایطی رخ داد که حدود یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود و دانشجویان در واکنش به آنچه ادامه مداخلات و اقدامات خصمانه آمریکا می‌دانستند، سفارت این کشور را تسخیر کردند.

اسماعیلی‌شعار ادامه داد: بررسی این سه رویداد نشان می‌دهد که طی سال‌های منتهی به انقلاب و پس از آن، آگاهی سیاسی نسل جوان افزایش یافت و دانش‌آموزان و دانشجویان به‌تدریج نقش خود را در تحولات تاریخی کشور پررنگ‌تر کردند.

تأکید بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدای حرم شاهچراغ (ع)

وی با اشاره به برگزاری نشست خبری در محل وقوع حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) اظهار کرد: چهارم آبان ۱۴۰۱، در جریان حمله تروریستی به این حرم مطهر، ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۲۰ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت جلوگیری از فراموش‌شدن این حادثه گفت: یکی از مسئولیت‌های فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، زنده نگه‌داشتن یاد شهدای این واقعه و تبیین ابعاد آن برای نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به تأثر رهبر شهید انقلاب از این حادثه افزود: ایشان در توصیف این واقعه بر ابعاد تلخ و تکان‌دهنده آن تأکید کرده بودند. تصاویر منتشرشده از حمله تروریستی و هدف قرارگرفتن افراد بی‌دفاع، یادآور جنایت‌های گروه تروریستی داعش در منطقه است.

اسماعیلی‌شعار با تأکید بر حرمت حرم شاهچراغ (ع) گفت: در این حادثه، علاوه بر جان انسان‌های بی‌گناه، حرمت یک مکان مقدس نیز مورد تعرض قرار گرفت؛ موضوعی که اهمیت ثبت تاریخی و بازخوانی این واقعه را دوچندان می‌کند.

وی با تفکیک عامل مستقیم حمله از پشتیبانان احتمالی آن اظهار کرد: در بررسی چنین حوادثی باید میان عامل اجرایی و جریان‌هایی که از اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند، تفاوت قائل شد.

او با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب، آمریکا را نیز در شمار عوامل پشتیبان این جریان‌ها دانست.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در ادامه به تغییر شیوه‌های تقابل با ایران اشاره کرد و گفت: به اعتقاد وی، در مقاطعی از نیرو‌های نیابتی استفاده شده و در ادامه، تقابل وارد مراحل دیگری شده است؛ از جمله جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه که در سخنان او مورد اشاره قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به نحوه مهار عامل حمله تروریستی شاهچراغ (ع) اظهار کرد: اگر مهاجم امکان دسترسی به جمعیت بیشتری را پیدا می‌کرد، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود داشت. ازاین‌رو، بررسی جزئیات این حادثه و عملکرد نیرو‌های حاضر در صحنه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اسماعیلی‌شعار در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش‌های منتشرشده درباره کشف و خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده پس از جنگ ۴۰روزه اشاره کرد و گفت: انتشار چنین گزارش‌هایی در ماه‌های پس از درگیری، پرسش‌هایی درباره حجم تسلیحات به‌کاررفته و ابعاد عملیات نظامی ایجاد کرده است.

وی همچنین با استناد به اظهاراتی منتسب به رئیس‌جمهور اوکراین درباره دریافت موشک‌های پدافندی و گزارش‌هایی درباره مصرف این تسلیحات در برخی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، به مقایسه ارقام مطرح‌شده پرداخت.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: این تحولات از نگاه وی بیانگر افزایش توانمندی ایران است و ابراز امیدواری کرد که کشور در آینده به جایگاهی قدرتمندتر در معادلات جهانی دست یابد.

آینده کشور با حضور و مشارکت مردم رقم می‌خورد

اسماعیلی‌شعار در بخش پایانی نشست خبری، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و انتخابات پیش‌روی رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: برخی تحلیل‌ها بر تأثیر جنگ ۴۰روزه بر معادلات انتخاباتی این دو طرف تأکید دارند؛ با این حال، از دیدگاه وی، راهبرد ایران نباید بر نتیجه انتخابات کشور‌های دیگر استوار باشد.

وی افزود: از نگاه او، تغییر دولت‌ها در آمریکا، چه از میان جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها، لزوماً به تغییر رویکرد کلی این کشور در قبال ایران منجر نمی‌شود. همچنین جریان‌های سیاسی مختلف در رژیم صهیونیستی را نمی‌توان طرفدار منافع ایران دانست.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فارس با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تحولات کشور گفت: آنچه باید در محاسبات راهبردی مورد توجه قرار گیرد، حضور مردم و تقویت توانمندی‌های داخلی است؛ مسیری که به اعتقاد وی می‌تواند ایران را به جایگاهی برجسته‌تر در سطح بین‌المللی برساند.

وی با اشاره به آخرین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه مقاومت اظهار کرد: پیام محوری این توصیه‌ها، ایستادگی و تلاش برای دستیابی به اهداف بلند بود. همچنین بر نقش تعیین‌کننده مردم در رقم‌خوردن تحولات آینده تأکید شده بود.

اسماعیلی‌شعار با اشاره به فاصله زمانی میان شهادت رهبر شهید انقلاب و انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان گفت: در فاصله شش‌روزه این دو رویداد، مردم و بخش‌های مختلف کشور به فعالیت‌های خود ادامه دادند؛ موضوعی که از نگاه وی، بیانگر نقش جامعه در حفظ ثبات و استمرار امور کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: حضور مردم، مشارکت اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های داخلی از عوامل مهم تعیین‌کننده آینده ایران است و نسل دانش‌آموز نیز می‌تواند با تکیه بر توانایی‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود در شکل‌گیری این آینده نقش‌آفرین باشد.