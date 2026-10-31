در سپیده‌دم عصر دیجیتال، هوش مصنوعی (AI) همچون جادویی مرموز، در میان تار و پود زندگی ما، رخنه کرده است. این فناوری نو پا، از سویی دریچه‌ای به سوی بی‌کرانگی دانش و سرعت است و از سوی دیگر، سایه‌ای از تردید، بر هویت انسان، می‌افکند. ما اکنون در میانه‌ی گذار از دوران تفکر انسانی به عصر محاسبات بی‌روح، ایستاده‌ایم. گزارش این هفته «کاریکاتورِ روز»، به بررسی دو روی این سکه و تقابل میان پیشرفت خیره‌کننده و دغدغه‌های عمیق اخلاقی می‌پردازد. هوش مصنوعی، خورشیدی نو در آسمان تکنولوژی است که همزمان با روشنایی، سایه‌هایی بلند و هولناک و تاریک نیز بر زمین می‌افکند. در حالی که این الگوریتم‌ها، مرز‌های ممکن را جابجا کرده‌اند، پرسش‌های بنیادین درباره معنای خلاقیت و اراده انسانی بر همگان سنگینی می‌کند. آیا ما در حال ساختن دستیاری هوشمند هستیم یا در حال طراحی جایگزینی برای خود نوع بشر؟ گزارش «کاریکاتورِ روز» این هفته، به واکاوی تضاد میان فرصت‌های طلایی و تهدید‌های وجودی این فناوری می‌پردازیم. بسیاری از محققان و کارشناسان، در حوزه هوش مصنوعی درباره خطرات بالقوه هوش مصنوعی هشدار‌های زیادی داده‌اند. با پیشرفت لحظه به لحظه این سیستم‌ها، نگرانی‌های بشر نیز، بسیار افزایش یافته است. این نگرانی‌ها، حتی شامل از بین رفتن نوع بشر هم بوده است. سلاح‌های خودمختار، سلاح‌هایی که به جای انسان‌ها توسط سیستم‌های هوش مصنوعی کنترل می‌شوند، مدت‌هاست که انجام وظیفه می‌کنند و می‌توانند به عنوان یکی از خطرات هوش مصنوعی، برای انسان در نظر گرفته شوند. در همین زمینه باید به هشدار صد‌ها متخصص فناوری اشاره کنیم که از سازمان ملل خواسته‌اند، تا راهی برای حفاظت از بشریت در برابر سلاح‌های مستقل، ایجاد کند. محققان، در مورد اینکه کدام یک از خطرات (AI) می‌تواند از بالقوه به بالفعل تبدیل شود، اختلافات زیادی دارند، اما تقریباً تمامی افراد بر امکان اتفاقات ناخوشایند در آینده هشدار داده‌اند. هوش مصنوعی، می‌توانند در برابر هک و سوء استفاده، بسیار آسیب‌پذیر باشند. شکاف دیجیتالی در هوش مصنوعی، تهدیدی جدی، نقض حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی به منظور فروش، جاسوسی یا سرقت اطلاعات شخصی افراد، از جمله چالش‌های بکارگیری از این فناوری نوپا، شده است. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی