رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: قیمت فعلی برنج منصفانه نیست و همین موضوع سبب کاهش تقاضا گردیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - طاهری رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با بیان اینکه امسال باتوجه به افزایش تولید برنج تقاضاها‌ نسبت به گذشته بسیار کاهش داشته است گفت : امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید برنج داشتیم که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشت آمار تولیدمان اما تقاضاها‌ برای عرضه نسبت به گذشته بسیار کاهشی بوده و در این رابطه هم تولید کننده و هم خریدار ابراز نارضایتی می‌کنند.

طاهری با تاکید بر اینکه قیمت فعلی برنج برای مصرف‌ کننده منصفانه نیست اظهار داشت: متاسفانه امسال کشاورزان در تمامی امور چه از سموم و کود و چه کارگر و حق‌الزحمه تولید برنج با افزایش قیمت مواجه شدند و این برنج تا به شهرهایی مانند تهران یا مشهد و اصفهان برسد هم هزینه حمل و نقل می‌خورد و هم هزینه کیسه و بوجار‌ که بر قیمت خرید‌ از کشاورز می‌افزاید و همین امر سبب می‌شود تا عرضه کننده برنج را با قیمتی بالا به فروش رساند که غیر منصفانه است چون قیمت فعلی برنج با درآمد عامه مردم هم تراز نیست.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به نقش دولت در همسان‌سازی‌ رضایتمندی تولیدکننده‌ و مصرف‌کننده گفت : وقتی هزینه تولید در هر حوزه‌ای بالا باشد محصول مورد نظر با قیمتی بالا به عرضه می‌رسد و برنج هم از همین دست موارد است که دولت می‌تواند با دادن سوبسید در حوزه سموم ، کود و یا خرید تضمینی برنج که سبب ایجاد حاشیه‌‌ای امن برای کشاورزان میباشد بخش قابل توجه ای از هزینه تولید را کاهش دهد که در نتیجه محصول مورد نظر با قیمتی منصفانه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و رضایتمندی دو طرفه شکل می‌گیرد.

غلامی از برنج‌فروشان با سابقه مازندرانی با تاکید بر کاهش قیمت‌ برنج در هفته‌های اخیر به واسطه عرضه کشت دوم به بازار افزود : طبق پیش‌بینی و تجربیات گذشته هر چقدر محصولات بیشتر باشد قیمت‌ها رقابتی و نهایت کاهشی می‌شود در همین راستا در روزها و هفته‌های اخیر شاهد برداشت کشت دوم برنج از مزارع مازندران خواهیم بود که این موضوع قطعا باعث کاهش قیمت برنج در سطح بازار خواهد شد.

وی با اشاره به افت شدید درخواست‌کنندگان برنج برای شهرستان نسبت به سال‌های گذشته گفت : سال‌های گذشته در این فصل ما تن به تن برنج را سورتینگ‌ میکردیم و طبق درخواست مشتری به شهرهای مختلف کشور ارسال میکردیم ولی امسال همانطور که می‌بینید مغازه‌ها پر از محصوله‌ اما تقاضا برای خرید نیست.