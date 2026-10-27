مقام‌های ارشد لیکود درباره راه‌اندازی کارزاری با محوریت ادعای دستکاری در انتخابات، در صورت متحمل‌شدن شکست قابل‌توجه، گفت‌وگو کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاآرتص گزارش داد مقام‌های ارشد لیکود همچنین درباره راه‌اندازی کارزاری با محوریت ادعای دستکاری در انتخابات، در صورت متحمل‌شدن شکست قابل‌توجه، گفت‌وگو کرده‌اند.

منابع نزدیک به نتانیاهو گفته‌اند برخی مقام‌های حزب از نخست‌وزیر خواسته‌اند این راهبرد را در پیش بگیرد و او نیز در حال بررسی این پیشنهاد است. با این حال، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نتانیاهو شخصاً در نشست‌هایی که این طرح در آن‌ها بررسی شده، حضور داشته است.

این طرح به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ شباهت دارد؛ انتخاباتی که ترامپ در آن شکست خورد.

یکی از مقام‌های ارشد لیکود که در عملیات انتخاباتی حزب مشارکت دارد، ادعاهای این حزب درباره تخلفات رأی‌گیری در انتخابات سال ۲۰۲۲ را مقدمه‌ای برای انتخابات کنونی توصیف کرد.

او گفت: «سال ۲۰۲۲ تمرینی برای انتخابات کنونی بود.»

به‌طور جداگانه، انتظار می‌رود ناظران حزب در سراسر سرزمین‌های اشغالی، موارد غیرعادی را به مرکز ویژه رصد تقلب انتخاباتی گزارش دهند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که رأی‌دهندگان در نخستین انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ این رژیم علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ جنگی که خبرگزاری آناتولی در توصیف آن از عبارت «جنگ نسل‌کشانه» استفاده کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، حزب لیکود
خبرهای مرتبط
لاپید: نوبت شکست نتانیاهو رسیده است
آماده‌باش ۲۲ هزار نیروی امنیتی اسرائیل در آستانه انتخابات
اعتراف جنبلاط: باید مسیر اسلام‌آباد را انتخاب می‌کردیم، مسیر روبیو بیراهه بود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲۱ ناو آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند
ترامپ برای آتش بس تابستانی با ایران بهانه آورد
آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
ترامپ درخواست نتانیاهو برای تشدید جنگ با ایران را رد کرد
مسکو: ناتو به‌دنبال نظامی‌سازی دریای بالتیک است
نیرو‌های ویژه آلمان برای درگیری با روسیه آماده می‌شوند
جنگ ایران به مانعی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شد
کوساچف: حمله به ایران در ماه فوریه غیرقانونی و ناعادلانه بود
تنش میان دمشق و امان پس از حملات هوایی اردن به جنوب سوریه
آخرین اخبار
نیرو‌های ویژه آلمان برای درگیری با روسیه آماده می‌شوند
کوساچف: حمله به ایران در ماه فوریه غیرقانونی و ناعادلانه بود
ترامپ درخواست نتانیاهو برای تشدید جنگ با ایران را رد کرد
جنگ ایران به مانعی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شد
ورشکستگی شرکت‌های کوچک در آمریکا رکورد زد
تنش میان دمشق و امان پس از حملات هوایی اردن به جنوب سوریه
آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی
۲۱ ناو آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند
مسکو: ناتو به‌دنبال نظامی‌سازی دریای بالتیک است
ترامپ برای آتش بس تابستانی با ایران بهانه آورد
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
ازسرگیری مذاکرات غیرعلنی پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان
آماده‌باش ۲۲ هزار نیروی امنیتی اسرائیل در آستانه انتخابات
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
مکرون: شنبه آینده روزی «پرخطر» خواهد بود
دیمیتریف: اروپا برای بقا به گاز روسیه نیاز دارد
اعتراف جنبلاط: باید مسیر اسلام‌آباد را انتخاب می‌کردیم، مسیر روبیو بیراهه بود
اوکراین حکومت نظامی را تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد
قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
لاپید: نوبت شکست نتانیاهو رسیده است
کرملین: از سرگیری مذاکرات به معنای محدود شدن عملیات نظامی نیست