باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاآرتص گزارش داد مقام‌های ارشد لیکود همچنین درباره راه‌اندازی کارزاری با محوریت ادعای دستکاری در انتخابات، در صورت متحمل‌شدن شکست قابل‌توجه، گفت‌وگو کرده‌اند.

منابع نزدیک به نتانیاهو گفته‌اند برخی مقام‌های حزب از نخست‌وزیر خواسته‌اند این راهبرد را در پیش بگیرد و او نیز در حال بررسی این پیشنهاد است. با این حال، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نتانیاهو شخصاً در نشست‌هایی که این طرح در آن‌ها بررسی شده، حضور داشته است.

این طرح به ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ شباهت دارد؛ انتخاباتی که ترامپ در آن شکست خورد.

یکی از مقام‌های ارشد لیکود که در عملیات انتخاباتی حزب مشارکت دارد، ادعاهای این حزب درباره تخلفات رأی‌گیری در انتخابات سال ۲۰۲۲ را مقدمه‌ای برای انتخابات کنونی توصیف کرد.

او گفت: «سال ۲۰۲۲ تمرینی برای انتخابات کنونی بود.»

به‌طور جداگانه، انتظار می‌رود ناظران حزب در سراسر سرزمین‌های اشغالی، موارد غیرعادی را به مرکز ویژه رصد تقلب انتخاباتی گزارش دهند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که رأی‌دهندگان در نخستین انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ این رژیم علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ جنگی که خبرگزاری آناتولی در توصیف آن از عبارت «جنگ نسل‌کشانه» استفاده کرده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی