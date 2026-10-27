باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیش از جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تقویت محله‌محوری در مدیریت شهری، گفت: از ابتدای فعالیت شورا، نیاز به توجه جدی به محلات احساس می‌شد. در دوره نخست شوراها، شورایاری‌ها شکل گرفتند و در دوره دوم نیز برای احیای آنها و برگزاری انتخابات اقدام کردیم؛ با این حال، این روند با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.

وی افزود: در دوره‌های سوم و چهارم نیز موضوع شورایاری‌ها دنبال شد و برای برگزاری انتخابات هر دوره، با هیأت دولت هماهنگی‌هایی صورت گرفت. با این حال، در دوره پنجم، دیوان عدالت اداری، انتخابات شورایاری‌ها را غیرقانونی دانست و آن را لغو کرد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورایاری‌ها نمایندگان مردم در محلات بودند و می‌توانستند نقش مؤثری در انتقال مطالبات شهروندان ایفا کنند، تصریح کرد: در دوره‌ای ارتباط محلات با شورا قطع شد، در حالی که این ارتباط می‌توانست در شناسایی نیاز‌ها و حل مسائل محلی بسیار مؤثر باشد.

چمران ادامه داد: در دوره ششم، سازوکاری برای احیای این ارتباط پیش‌بینی شد و طی آن پنج نفر از هر محله در هیأت محلی حضور دارند تا نیاز‌ها و مسائل محله را مطرح کنند و ارتباط میان شورا و محلات حفظ شود. پیش از این نیز در فرآیند بودجه‌ریزی از پیشنهاد‌های محلات استفاده می‌کردیم.

وی با تأکید بر اهمیت محله‌محوری در سطح کشور گفت: در هر منطقه‌ای که حضور پیدا می‌کنیم، ضرورت برقراری ارتباط با محلات احساس می‌شود و رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید دارد. محله‌محوری صرفاً با صدور دستور محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدامات جدی و عملی است.

چمران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وجود انحراف در ساخت و ساز‌های مجوز‌های ساخت و ساز جنگ و مصوبه شورای عالی شهرسازی، گفت: مصوبه چیز جدیدی نیست در کمیسیون ماده ۵ هم بحث شد، قرار است طبق همان چیزی که قرار بوده، ساخت و ساز شود، چیزی اضافه بر آن نباشد و گزارش آن را هم مرتب بدهند.

وی افزود: اعلام کردم بانک اطلاعاتی بر خط به وجود بیاید که همه این موارد در آن دقیق ثبت شود و قابل کنترل باشد انشالله که انجام شود.

چمران در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید انحراف در مجوز‌ها چقدر بوده گفت: بحث انحراف نبوده گزارش کاملی هنوز برای ما نیامده است.

وی در خصوص دستور منع ساخت و ساز از سوی وزارت کشور اظهار کرد: دولت می‌گوید که جمعیت اضافه نشود؛ چراکه نمی‌توان آب تامین کرد. تهران ظرفیتی دارد که هنوز به این ظرفیت نرسیدیم. جمعیت تهران متعلق به همین شهر نیست و از شهر‌های اطراف به تهران می‌آیند و جمعیت روز تقریباً دو میلیون بیشتر است.

وی در مورد تشکیل معاونت امور سخنگویی در مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفت: شاید ساختار را عوض کردند. ما خبر نداریم. شهرداری چارت و تشکیلاتی به نام معاونت سخنگویی دارد. جایگاه سخنگوی شهردار با شهرداری متفاوت است. مرکز ارتباطات همان روابط عمومی است و می‌توانند برای خودشان سخنگو انتخاب کنند و این با سخنگوی شهردار متفاوت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اختلال در سامانه شهرزاد اظهار کرد: این اختلال تنها به شهرزاد محدود نیست و در سایت‌های مرتبط نیز مشکلاتی وجود دارد.

وی همچنین درباره عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) گفت: از عملکرد فاوا رضایت داریم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

رییس شورای شهر تهران درباره دستور جلسه امروز صحن، اظهار کرد: شهردار منطقه ۲۲ گزارشی از وضعیت بوستان چیتگر ارائه می‌کند و همچنین گزارش مالی عملکرد شورا و شهرداری را تشریح خواهد شد.