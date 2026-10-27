مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تکیه بر یک بانک یا ابزار مالی واحد، پاسخگوی نیاز گسترده بخش کشاورزی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا کردلو مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، بر ضرورت جایگزینی ابزارهای بانکی سنتی با سازوکارهای نوین مالی برای حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری تاکید کرد.

کردلو با اشاره به نوسانات بخش تولید و جوجه‌ریزی افزود: تکیه بر یک بانک یا ابزار مالی واحد، پاسخگوی نیاز گسترده بخش کشاورزی نیست. ما در وزارت جهاد تلاش می‌کنیم بار اعتباری را میان طیف گسترده‌ای از بانک‌ها  توزیع کنیم تا دسترسی به منابع مالی تسهیل شود.

وی با معرفی اوراق سپرده کالا به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین ابزارهای نوین گفت: در این روش، تولیدکننده می‌تواند کالای خود را در بورس کالا ثبت کرده و با دریافت گواهی معتبر، آن را به ارزش کالا در بازار سرمایه به گردش درآورد، این فرآیند، موجودی انبار را به یک دارایی قابل معامله تبدیل می‌کند که می‌تواند گلوگاه نقدینگی تولید را باز کند.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی گفت: برخلاف روش‌های سنتی که با محدودیت‌های سقف اعتباری مواجه هستند، اوراق سپرده کالا با محدودیت‌های مشابهی برخورد نمی‌شوند و میزان استفاده از آن‌ها مستقیما به توان عملیاتی تولیدکنندگان بستگی دارد.

برچسب ها: نهاده دامی ، دام و طیور
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