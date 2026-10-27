باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نوری عثمان، رئیس دفتر رئیس اقلیم کردستان عراق، ادعا کرد که این اقلیم اجازه نخواهد داد از خاک آن به‌عنوان مبدا حمله به کشور‌های همسایه استفاده شود. وی همچنین از انتقال مواضع تجزیه‌طلبان مسلح ایرانی به عمق اقلیم و فاصله گرفتن آنها تا ۴۰ کیلومتری مرز خبر داد و دریافت هرگونه سلاح آمریکایی برای این گروه‌ها را تکذیب کرد.

عثمان در گفت‌و‌گو با شبکه روسی «آر تی» گفت نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، تماس‌های گسترده‌ای با واشنگتن و تهران برقرار کرده و در این تماس‌ها تاکید کرده است که اقلیم طرف درگیری میان دو کشور نیست. به گفته او، این تحرکات دیپلماتیک به کاهش حملاتی که خاک اقلیم را هدف قرار داده بودند، کمک کرده است.

او مدعی شد که اقلیم کردستان بخشی از عراق است و به قوانین این کشور پایبند است. عثمان با اشاره به اینکه بغداد با رژیم تروریستی اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد، وجود پایگاه‌های نظامی متعلق به سازمان جاسوسی این رژیم موسوم به موساد در داخل اقلیم را نیز رد کرد.

عثمان ادعا کرد که هیئتی ایرانی از پایگاه هوایی الحریر در اربیل بازدید کرده و پس از بررسی این محل، به ادعای او، اطمینان یافته است که هیچ پایگاه نظامی صهیونیستی در آنجا وجود ندارد.

وی درباره تجزیره طلبان کُرد مخالف ایران نیز گفت که حضور این گروه‌ها در اقلیم عمدتا به دوران حکومت پیشین عراق بازمی‌گردد. به گفته عثمان، آنها شامل گروه‌های مسلح و همچنین شماری از پناهجویان هستند و آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.

عثمان با ادعای اینکه این گروه‌ها به معنای متعارف اردوگاه‌های نظامی ندارند، مدعی شد که آنها مواضع نظامی و سلاح‌های سبک در اختیار دارند. او افزود که رایزنی‌ها و کمیته‌های مشترک میان بغداد و تهران به عقب‌نشینی مواضع مخالفان از مناطق مرزی و انتقال آنها به مناطقی در عمق اقلیم، در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری مرز، منجر شده است.

او اضافه کرد که نچیروان بارزانی در مناسبت‌های مختلف به تجزیه طلبان مخالف ایران اطلاع داده است که استفاده از خاک اقلیم کردستان برای انجام حملات علیه کشور‌های همسایه ممنوع است.

عثمان درباره اتهام‌های متقابل در زمینه حمایت از تجزیه طلبان مخالف ایران گفت که اقلیم در موقعیتی پیچیده قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که تهران آن را به پناه دادن به تجزیه طلبان متهم می‌کند، در حالی که واشنگتن نیز مدعی است اربیل سلاح‌های تحویل‌گرفته‌شده را به این گروه‌ها نداده است.

وی به‌طور قاطع دریافت هرگونه سلاح آمریکایی از سوی مقامات اقلیم با هدف تحویل به تجزیه طلبان مخالف ایران را رد و ادعا کرد که ارسال سلاح از سوی واشنگتن به اقلیم برای تحویل به این گروه‌ها «هیچ پایه و اساسی ندارد» و اقلیم در این موضوع طرف درگیری نیست.

منبع: شفق نیوز