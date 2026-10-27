باشگاه خبرنگاران جوان - عملکرد دختران ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نشان داد که ورزش زنان از ظرفیت بالایی برای افتخارآفرینی برخوردار است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی علمی، امکانات مناسب و حمایت مستمر می‌تواند به دستاورد‌هایی مهم‌تر از نتایج کنونی منجر شود.

زنان ایران با کسب سه مدال طلا، شش نقره و پنج برنز، در مجموع ۱۴ مدال به دست آوردند و سهمی نزدیک به ۲۷ درصد از مدال‌های کاروان ایران را به خود اختصاص دادند.

اهمیت این عملکرد، علاوه بر شمار مدال‌ها، در درخشش ورزشکارانی است که در برخی رشته‌ها برای اولین بار مرز‌های تازه‌ای را پشت سر گذاشتند.

دو مدال طلای فاطمه مجلل و زوج زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ، نمونه‌ای روشن از توانایی زنان ایران برای رقابت در سطح بالای آسیاست.

زنان ایران در این رشته، علاوه بر دو طلا، دو نقره و یک برنز نیز کسب کردند.

تعدد مدال‌ها نشان می‌دهد که دستاورد‌ها به یک ورزشکار یا یک ماده خلاصه نشده و امکان رقابت در چند بخش وجود دارد. تجربه دشوار تمرین برخی قایقرانان در دوره‌های محدودیت دسترسی به امکانات نیز نشان می‌دهد که استعداد و انگیزه ورزشکاران، بدون پشتیبانی مناسب، برای تداوم مدال‌آوری کافی نیست. تأمین تجهیزات، برگزاری اردو‌های تخصصی و اعزام منظم به رقابت‌های بین‌المللی باید اجزای ثابت برنامه آماده‌سازی باشند.

طلای ساغر مرادی و برنز فاطمه احمدی در تکواندو، توانایی زنان ایران برای رقابت با برترین‌های آسیا را نشان داد. برای تبدیل این دستاورد به روندی پایدار، باید استعدادیابی در رده‌های پایه، آموزش مربیان، تحلیل فنی حریفان و فراهم‌کردن فرصت حضور در مسابقات معتبر در اولویت قرار گیرد.

هدف، تنها تکرار یک مدال نیست؛ بلکه باید شمار ورزشکاران آماده رقابت در مراحل پایانی افزایش یابد تا افتخارآفرینی به یک دستاورد فردی محدود نماند.

نقره زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر و مدال‌های برنز ریحانه کریمی و مهسا بهشتی در وزنه‌برداری، اهمیت توسعه رشته‌هایی را نشان می‌دهد که زنان ایران در آنها به دستاورد‌های تاریخی رسیده‌اند. این نتایج فرصت مناسبی برای تقویت زیرساخت‌ها و گسترش حضور زنان در رشته‌های جدید فراهم می‌کند.

در دوومیدانی، امکانات تمرینی مناسب، مربی متخصص، برنامه‌ریزی دقیق و حضور در رقابت‌های معتبر اهمیت دارد. در وزنه‌برداری نیز تجهیزات استاندارد، آموزش فنی و برنامه‌های اصولی قدرتی ضروری است. تخصیص منابع به این رشته‌ها باید با برنامه‌هایی مشخص، مانند توسعه رده‌های پایه، بهبود رکورد‌های ملی و افزایش حضور ورزشکاران در رقابت‌های بین‌المللی همراه باشد.

حمایت از ورزش زنان وقتی اثربخش خواهد بود که نتایج آن به‌صورت منظم ارزیابی شود.

شمار ورزشکاران مستعد شناسایی‌شده، کیفیت امکانات، تعداد اردوها، حضور در مسابقات تدارکاتی و بهبود رکوردها، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند روند پیشرفت را پیش از کسب مدال‌های بعدی نشان دهند. همچنین بودجه هر رشته باید متناسب با نیاز‌های آن تعیین شود؛ زیرا هزینه‌های موردنیاز یک رشته تیمی با یک رشته انفرادی متفاوت است و مقایسه مدال‌ها بدون توجه به شرایط رقابت، تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد.

دستاورد‌های ناگویا نشان داد که استعداد زنان ایرانی در رشته‌های مختلف قابلیت تبدیل‌شدن به افتخارات بزرگ را دارد.

حالا مأموریت کلیدی و اصلی مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران، ایجاد سازوکاری است که نتایج مقطعی را به روندی پایدار تبدیل کند. تأمین مالی مستمر، مدیریت باثبات، برنامه‌ریزی علمی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر می‌تواند فاصله ورزشکاران ایران با رقبای آسیایی را کاهش دهد. دختران ایران توانایی خود را نشان داده‌اند؛ با فراهم‌شدن شرایط مناسب، دستیابی به جایگاه‌های برتر آسیا و حتی جهان می‌تواند هدفی دست‌یافتنی باشد.

منبع: روزنامه ایران