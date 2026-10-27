باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - بیژن طاهری میرقائد مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: این طرح از ۲۹ مهر تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ با محوریت معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان و مشارکت گروه جهادی یاوران سلامت و دستگاه‌های همکار در روستا‌های قلعه‌سوخته، شاه‌نجف و دره‌نامداری از بخش امامزاده حسن شهرستان فلارد اجرا شد.

وی افزود: این برنامه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و مشارکت ۷۵ نفر از پزشکان عمومی و متخصص، دندانپزشکان، دستیاران، تکنسین‌های دارویی، اعضا، داوطلبان، مربیان و امدادگران، با هدف ارتقای سلامت، حمایت از خانوار‌های نیازمند و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی به اجرا درآمد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری گفت: در جریان اجرای این طرح، خدمات پزشکی عمومی و تخصصی در حوزه‌های دندانپزشکی، زنان و زایمان، قلب، داخلی، ارتوپدی، کودکان و روان‌پزشکی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

طاهری ادامه داد: ارائه خدمات تشخیصی و مراقبتی شامل رادیوگرافی دندان، نوار قلب، تزریقات ویژه خواهران و برادران و غربالگری سلامت از طریق سنجش قند خون و اندازه‌گیری فشار خون، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

وی با اشاره به تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران بیان کرد: دارو‌های عمومی و تخصصی به‌صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گرفت تا ساکنان مناطق هدف بتوانند در کنار بهره‌مندی از خدمات پزشکی و تخصصی، نیاز‌های دارویی خود را نیز تأمین کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری از افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی داوطلبان شهرستان فلارد هم‌زمان با اجرای طرح ملی نذر خدمت ۹ خبر داد و گفت: این بانک با تأمین تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و با هدف تسهیل دسترسی بیماران و خانواده‌های نیازمند به وسایل ضروری درمان و مراقبت در منزل راه‌اندازی شده است.

وی افزود: دستگاه بای‌پپ، ویلچر، تخت چرخ‌دار، کپسول اکسیژن و مانومتر از جمله تجهیزات پیش‌بینی‌شده در این بانک است که افراد نیازمند می‌توانند در چارچوب ضوابط امانت‌دهی از آنها استفاده کنند.

طاهری تأکید کرد: راه‌اندازی بانک‌های امانات تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی، ضمن کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی خانواده‌ها، دسترسی بیماران به تجهیزات مورد نیاز برای مراقبت در منزل را تسهیل می‌کند و زمینه بهره‌مندی افراد نیازمند از خدمات حمایتی را فراهم می‌سازد.

وی با تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده در قالب این طرح گفت: در جریان اجرای نذر خدمت ۹، تعداد ۲۲۰ بسته حمایتی شامل ۵۰ بسته معیشتی، ۵۰ بسته لوازم‌التحریر و ۱۲۰ بسته بهداشتی میان خانوار‌ها و افراد مشمول توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان افزود: این بسته‌ها با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های نیازمند، حمایت از دانش‌آموزان و ارتقای بهداشت فردی و خانوادگی در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.

طاهری همچنین با اشاره به توجه این برنامه به سلامت روان اظهار کرد: خدمات مشاوره و روان‌شناسی با مشارکت کلینیک مشاوره رز راه زندگی زیر نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه شد.

وی افزود: تیم سحر جمعیت هلال‌احمر متشکل از سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی نیز در این برنامه حضور داشت و در کنار خدمات درمانی، اقدامات حمایتی و روان‌شناختی را برای جامعه هدف اجرا کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به بخش آموزشی طرح نذر خدمت ۹ بیان کرد: آموزش امداد و کمک‌های اولیه با هدف افزایش آگاهی عمومی و ارتقای آمادگی افراد برای مواجهه با حوادث ارائه شد.

وی ادامه داد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز با مشارکت مجموعه‌های همکار در دستور کار قرار گرفت تا زمینه ارتقای مهارت‌های کاربردی، تقویت ظرفیت‌های محلی و توسعه کسب‌وکار‌های خانگی فراهم شود.

طاهری افزود: واکسیناسیون دام و احشام، کلرزنی آب و پاک‌سازی محیط‌زیست از دیگر اقدامات انجام‌شده در مناطق هدف بود که با هدف کمک به حفظ سلامت دام‌ها، ارتقای بهداشت آب مصرفی و بهبود شرایط محیط زندگی روستاییان اجرا شد.

وی اضافه کرد: ایستگاه پاسخ‌گویی به مسائل شرعی نیز در کنار سایر بخش‌های این طرح فعالیت داشت و خدمات پیش‌بینی‌شده را به مراجعه‌کنندگان ارائه کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری همچنین از اجرای طرح نیابت هم‌زمان با نذر خدمت ۹ در روستای چناران خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با حضور در منزل شهید عین‌الله قربانی از شهدای جنگ تحمیلی، با هدف ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری، قدردانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی در کنار فعالیت‌های حمایتی و سلامت‌محور افزود: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و پاسداشت فداکاری‌های آنان، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون ایثار، نوع‌دوستی و خدمت بی‌منت است ارزش‌هایی که با ماهیت فعالیت‌های داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر پیوندی عمیق دارند.

طاهری ادامه داد: طرح نیابت بستری برای ترویج فرهنگ قدردانی، تقویت همبستگی اجتماعی و یادآوری مسئولیت جامعه در قبال خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است و اجرای آن در کنار خدمات درمانی و حمایتی، به تقویت ابعاد انسانی و اجتماعی برنامه‌های هلال‌احمر کمک می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به نقش همکاری‌های بین‌بخشی در اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: طرح ملی نذر خدمت ۹ با محوریت معاونت امور داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان و مشارکت گروه جهادی یاوران سلامت، بسیج سازندگی، آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شد.

وی افزود: همراهی مجموعه‌های مشارکت‌کننده و بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان، متخصصان، داوطلبان و نیرو‌های اجرایی، امکان ارائه هم‌زمان خدمات درمانی، دارویی، حمایتی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی را در مناطق هدف شهرستان فلارد فراهم کرد.

طاهری تصریح کرد: اجرای طرح نذر خدمت ۹ با تمرکز بر ارتقای سلامت، حمایت از خانوار‌های نیازمند، توسعه خدمات داوطلبانه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه محلی، نمونه‌ای از به‌کارگیری ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای گسترش خدمات در مناطق روستایی است.