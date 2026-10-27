باشگاه خبرنگاران جوان- درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی کشت‌وصنعت پادیاب خلخال، به طرفیت آقای سجاد برخورداری، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹۹ مییون و ۴۳۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است

حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه از یک‌سو با ادعای عدم حضور بازیکن در تمرینات و مسابقات به بهانۀ مصدومیت، قائل به عدم استحقاق نامبرده نسبت به مبلغ محکومٌ‌به بوده و از سوی دیگر مدعی پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال بابت مطالبات وی گردیده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز با ادبیات مشابه مقرر می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.» بر این اساس، تجدیدنظرخواه که برای نفی استحقاق بازیکن به نقض تعهدات قراردادی از سوی وی و برای اثبات برائت‌ذمۀ خود به پرداخت مطالبات استناد می‌کند، مکلف به ارائۀ دلیل بر وقوع امور ادعایی است و صِرف طرح این ادعاها، بدون ارائۀ دلیل کافی، موجب زوال تعهدات مالی باشگاه نمی‌گردد. لیکن در ما نحن فیه، باشگاه چه در مرحلۀ بدوی و چه در مرحلۀ استیناف، دلیل مؤثری بر عدم حضور بازیکن بدون عذر موجه ارائه نکرده است. نامه‌های ارسالی باشگاه به سازمان لیگ نیز، از آن‌جا که متضمن اعلام یک‌جانبۀ ادعای باشگاه به مرجعی غیر از طرف قرارداد است، به‌تنهایی مُثبِت صحت مفاد ادعا و غیبت غیرموجه بازیکن نیست.

افزون‌بر این، چنان‌چه باشگاه بر این اعتقاد بوده که بازیکن از ایفای تعهدات قراردادی خود امتناع می‌ورزد، مقتضی بود در زمان وقوع تخلف ادعایی، مراتب را از طریق اظهارنامه، پست الکترونیکی یا سایر طرق قابل اثبات به خود بازیکن اعلام و حسب مورد، حضور وی یا ارائۀ توضیح و مدارک توجیه‌کنندۀ غیبت را مطالبه نماید و عندالاقتضا نیز حقوق ادعایی خود را از طریق اقامۀ دعوا نزد مرجع صالح پیگیری کند. حال آن که دلیلی بر ابلاغ چنین مطالبه‌ای و امتناع ناموجه بازیکن از اجابت آن ارائه نشده است. بنابراین، طرح ادعای نقض قرارداد در مقام پاسخ به دعوای مطالبات بازیکن، مادام که با دلیل اثباتی کافی همراه نباشد، نمی‌تواند مبنای رد مطالبات وی قرار گیرد. درخصوص ادعای پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال نیز، مستند ابرازی تجدیدنظرخواه، روگرفت فرم دستور پرداختی است که قسمت مشخصات حساب مبدأ و مقصد آن خالی بوده و به‌خودی‌خود دلالتی بر انتقال وجه و وصول آن به حساب تجدیدنظرخوانده ندارد؛ زیرا دستور پرداخت صرفاً ناظر به درخواست انجام عملیات مالی است و اثبات ایفای تعهد، مستلزم احراز اجرای آن و انتساب وجه پرداختی به مطالبات موضوع اختلاف است. در سند ابرازی، به لحاظ فقدان مشخصات حساب‌های مبدأ و مقصد، امکان احراز انتقال وجه از حساب باشگاه به حساب بازیکن نیز فراهم نیست. تجدیدنظرخواه، پرینت گردش حساب بانکی مورد تأیید بانک یا سند بانکی معتبر دیگری که مُثبِت انتقال مبلغ ادعایی به حساب تجدیدنظرخوانده باشد، ارائه نکرده است؛ ازاین‌رو، ادعای پرداخت مبلغ مذکور و برائت‌ذمۀ باشگاه به میزان آن، ثابت نبوده و مستندی برای کسر این مبلغ از محکومٌ‌به وجود ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آرتین بشرویه نسبت به رای شماره کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم شاهین کاشمر از سری مسابقات فوتسال لیگ مناطق کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران بطرفیت محمدحسین کنعانی زادگان نسبت به دادنامه صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن، تجدیدنظرخوانده از اتهام و تخلف رفتار خشونت آمیز و ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای عارف آقاسی بازیکن تیم فوتبال تجدیدنظرخواه در بازی برائت حاصل کرده است، صرف نظر از اینکه عارف آقاسی حسب تماس تلفنی در جلسه دادرسی این کمیته مراتب رضایت و گذشت خود را اعلام و در صورتجلسه منعکس گردید لذا با توجه به فقدان ادله محکمه پسند در ایراد ضرب منتهی به جرح بازیکن مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه صادره عیناً تائید و اعلام می‌شود این رای قطعی است.