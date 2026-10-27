مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با تاکید بر رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح جامع شهر قم،کوره‌های آجرپزی جمکران و گره های ترافیک را از عوامل تشدید آلودگی هوای استان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری، زائرین و محیط زیست شورای اسلامی شهر قم، بر ضرورت تدوین طرح جامع شهر مقدس قم با رویکرد و ملاحظات زیست محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسأله محیط زیست در تمامی طرح‌های شهرداری اظهار داشت: در تدوین و اجرای برنامه‌های شهرداری به‌ویژه در طرح جامع شهر قم، نباید مسائل و ملاحظات محیط زیستی مورد غفلت قرار گرفته و توسعه شهری قطعاً باید با حفظ مؤلفه‌های محیط زیست همراه باشد.

وی آلودگی هوا و پسماندها را از مهم‌ترین مسائل محیط زیست شهری قم دانست و افزود: گرد و غبار ناشی از برخی نابسامانی‌های شهری، از جمله فعالیت کوره‌های آجرپزی در محدوده جمکران، در کنار گره‌های ترافیکی گسترده در سطح شهر، از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوا هستند و نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات جدی برای مدیریت و کاهش آثار آن‌هاست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با اشاره به پیامدهای مشکلات محیط زیست شهری بر سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه، خواستار توجه به عدالت در توزیع فضای سبز، جلوگیری از تغییر کاربری فضاهای سبز و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی ناشی از طرح‌های عمرانی در سطح شهر قم شد.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم

برچسب ها: محیط زیست قم ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
نهال‌کاری ۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی پلنگ‌دره قم
از خشکسالی تا فرونشست / زنگ خطر بحران آب در قم به صدا درآمد
جمع‌آوری تفکیک‌شده پسماندهای پزشکی در قم/ روزانه ۵ تا ۶ تن پسماند مدیریت می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توقیف نیسان حامل مقادیر قابل‌توجهی قرص روان‌گردان در قم
حال آب قم خوب نیست
آخرین اخبار
توقیف نیسان حامل مقادیر قابل‌توجهی قرص روان‌گردان در قم
حال آب قم خوب نیست
رشد ۱۲ درصدی ارسال خون از قم به مراکز درمانی کشور / روند صعودی شاخص اهدای خون بانوان
تسهیلات تبصره ۲ برای متقاضیان جدید کسب‌وکار در قم
ثبت نام بیش از ۲۷ هزار متقاضی زمین جوانی جمعیت در قم
آغاز ساماندهی ایستگاه‌های تاکسی خطوط ویژه در قم
کوره‌های آجرپزی جمکران و گره های ترافیک از عوامل تشدید آلودگی هوای قم