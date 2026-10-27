باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری، زائرین و محیط زیست شورای اسلامی شهر قم، بر ضرورت تدوین طرح جامع شهر مقدس قم با رویکرد و ملاحظات زیست محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسأله محیط زیست در تمامی طرح‌های شهرداری اظهار داشت: در تدوین و اجرای برنامه‌های شهرداری به‌ویژه در طرح جامع شهر قم، نباید مسائل و ملاحظات محیط زیستی مورد غفلت قرار گرفته و توسعه شهری قطعاً باید با حفظ مؤلفه‌های محیط زیست همراه باشد.

وی آلودگی هوا و پسماندها را از مهم‌ترین مسائل محیط زیست شهری قم دانست و افزود: گرد و غبار ناشی از برخی نابسامانی‌های شهری، از جمله فعالیت کوره‌های آجرپزی در محدوده جمکران، در کنار گره‌های ترافیکی گسترده در سطح شهر، از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوا هستند و نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات جدی برای مدیریت و کاهش آثار آن‌هاست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با اشاره به پیامدهای مشکلات محیط زیست شهری بر سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه، خواستار توجه به عدالت در توزیع فضای سبز، جلوگیری از تغییر کاربری فضاهای سبز و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی ناشی از طرح‌های عمرانی در سطح شهر قم شد.

منبع:روابط عمومی محیط زیست قم