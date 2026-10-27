باشگاه خبرنگاران جوان - علی تیموری روز سه‌شنبه در دیدار با سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان، با اشاره به نقش کشاورزان و تولیدکنندگان در تامین نیاز‌های اساسی مردم اظهار کرد: عملکرد بخش کشاورزی در جریان جنگ ۴۰ روزه نشان داد تولید داخلی و همکاری میان کشاورزان و دستگاه‌های مسوول تا چه اندازه در تامین کالا‌های اساسی و استمرار عرضه محصولات مورد نیاز مردم اهمیت دارد.

وی افزود: در جریان جنگ نیز کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد و کمبود قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشد که این موضوع حاصل تلاش کشاورزان و همدلی و همکاری مجموعه‌های مرتبط در سراسر کشور بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت تولیدی بیان کرد: استمرار تولید و تامین پایدار کالا‌های اساسی نیازمند حمایت از کشاورزان، تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

تیموری با اشاره به عملکرد لرستان در تولید گندم گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان طی سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این روند بیانگر تلاش کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی استان در تولید این محصول راهبردی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری اظهار کرد: با وجود این تاخیر، مطالبات گندم‌کاران لرستان به‌طور کامل پرداخت شده است و امید می‌رود پرداخت مطالبات باقی‌مانده در سطح کشور نیز طی هفته جاری تکمیل شود.

تیموری با اشاره به آغاز سال زراعی جدید از حدود ۲۰ روز گذشته، ابراز امیدواری کرد با تلاش کشاورزان و همراهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، دستاورد‌های تولیدی سال گذشته حفظ شود و تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری افزایش یابد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی گفت: تعامل میان سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سایر دستگاه‌ها، قوای سه‌گانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و رفع مشکلات این حوزه ضروری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی افزود: ایجاد همدلی و همکاری میان قوای سه‌گانه از سیاست‌های دولت چهاردهم است و در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی و استاندار لرستان نیز بر تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی تاکید دارند.

تیموری همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن ساختمان سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: اقداماتی با حمایت استاندار لرستان برای بازسازی و تجهیز این ساختمان در حال انجام است تا زمینه استقرار دوباره کارکنان و ادامه فعالیت این مجموعه فراهم شود.

وی تاکید کرد: تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت از کشاورزان، تامین به‌موقع مطالبات و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌تواند در افزایش تولید، رفع موانع فعالیت بهره‌برداران و تامین پایدار کالا‌های اساسی موثر باشد.

منبع: ایرنا