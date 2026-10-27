باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سران احزاب مخالف رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه از شهروندان خواستند با حضور گسترده در انتخابات پارلمانی، زمینه پایان حکومت نتانیاهو را فراهم کنند.

رأی‌گیری از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز شده و قرار است تا ساعت ۱۰ شب ادامه یابد.

آویگدور لیبرمن، رهبر حزب مخالف «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ پیشین این رژیم، از رأی‌دهندگان خواست برای پایان‌دادن به دوران سیاسی نتانیاهو پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

لیبرمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رأی بدهید. بیایید به دوران نتانیاهو و حکومت حریدی‌ها پایان دهیم.» او با این عبارت به گروه‌های مذهبی یهودی ارتدوکس افراطی اشاره داشت.

نتانیاهو از اواخر دسامبر ۲۰۲۲ ریاست کابینه راست‌گرای کنونی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد؛ دولتی که از آن به‌عنوان راست‌گراترین دولت در تاریخ این رژیم یاد شده است.

تأکید مخالفان بر ضرورت تغییر سیاسی

گادی آیزنکوت، رئیس حزب مخالف «یاشار» و رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، نیز اعلام کرد جایگزینی نتانیاهو به این بستگی دارد که حزب او به بزرگ‌ترین نیروی سیاسی در انتخابات تبدیل شود.

آیزنکوت در شبکه ایکس نوشت: «تنها یک مسیر برای ایجاد تغییر و جایگزینی نتانیاهو وجود دارد و آن، مسیر یاشار است.»

او تأکید کرد حزبش باید به بزرگ‌ترین حزب در اسرائیل تبدیل شود تا تغییر سیاسی امکان‌پذیر شود.

با این حال، آیزنکوت و نتانیاهو هر دو با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف‌اند؛ موضعی که با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در حمایت از راهکار دو دولتی در تعارض قرار دارد.

در همین حال، گیلاد کاریو، نماینده حزب مخالف «دموکرات‌ها»، نیز از رأی‌دهندگان خواست در انتخابات شرکت کنند و این رأی‌گیری را فرصتی برای تغییر سیاسی دانست.

او در شبکه ایکس نوشت: «امروز مبارزه‌ای را که طی چهار سال گذشته دنبال کرده‌ایم، به پای صندوق‌های رأی می‌بریم.»

کاریو روز انتخابات را «آغاز چهار سال امید» توصیف کرد.

این نماینده مخالف همچنین هشدار داد نتانیاهو و متحدانش ممکن است با انتشار اطلاعات نادرست، روند انتخابات را تضعیف کنند.

او گفت: «در ساعات آینده، نتانیاهو و نزدیکانش شما را با اخبار جعلی و پیام‌های گمراه‌کننده بمباران خواهند کرد تا با انتشار دروغ و توهم، انتخابات را تضعیف کنند.»

کاریو افزود: «پاسخ ما باید مشارکت گسترده در پای صندوق‌های رأی باشد.»

این انتخابات برای آینده سیاسی نتانیاهوی ۷۶ ساله اهمیت ویژه‌ای دارد؛ او با محاکمه‌ای درباره اتهام‌های فساد، از جمله رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی، مواجه است که در صورت محکومیت می‌تواند به زندانی‌شدن او منجر شود.

نتانیاهو همچنین از سال ۲۰۲۴ با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه مواجه است.

از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار نفر در نوار غزه کشته شده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی