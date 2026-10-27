رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر، ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات کشاورزان، گفت: در حال حاضر، ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده است و مشخص نیست مسئولیت پرداخت این مطالبات بر عهده کدام دستگاه دولتی است.

وی با هشدار نسبت به تغییر الگوی کشت افزود: با توجه به شرایط مطلوب خرید و تسویه مطالبات کلزاکاران، بسیاری از کشاورزان تمایل دارند کشت گندم را با کلزا جایگزین کنند؛ روندی که می‌تواند برنامه هفتم توسعه برای خودکفایی گندم را با تهدید جدی مواجه کند.

ایمانی به افزایش هزینه‌های عملیاتی اشاره کرد و گفت: تراکتور موتور محرک بخش کشاورزی است، اما افزایش مستمر قیمت ادوات کشاورزی و دستمزدها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. ازاین‌رو، تعیین قیمت‌های منطقی برای نهاده‌ها و تجهیزات ضروری است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با ارائه آماری از روند افزایش قیمت تجهیزات، بر نبود تناسب میان قیمت خرید تضمینی و هزینه‌های تولید تأکید کرد و گفت: زمانی که قیمت خرید تضمینی گندم ۸۵ هزار تومان پیشنهاد شد، قیمت تراکتور ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون قیمت تراکتور به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. با توجه به این فاصله قیمتی، نرخ پیشنهادی فعلی برای خرید تضمینی گندم با تردیدهای جدی مواجه است.