فرماندار تهران از تشکیل هفت منطقه مدیریتی در پایتخت با هدف تمرکززدایی، تسهیل دسترسی مردم به مسئولان و تسریع در رسیدگی به مشکلات محلات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از تشکیل هفت منطقه مدیریتی در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی شهر تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و مسائل و مشکلات خاص این شهر، با پیگیری استاندار تهران و اخذ مجوز‌های لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار جدیدی برای مدیریت و پیگیری مسائل مناطق تهران ایجاد شده است.

وی افزود: در این ساختار، تهران به هفت منطقه مدیریتی تقسیم شده و مدیران این مناطق با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی و شرایط مناطق مختلف مستقر شده‌اند و طی ماه‌های اخیر فعالیت خود را برای پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان آغاز کرده‌اند.

خوش‌اقبال با تشریح تقسیم‌بندی مناطق مدیریتی پایتخت گفت: منطقه شمال شرق شامل مناطق ۳ و ۴ شهرداری تهران، منطقه شمال غرب شامل مناطق ۲، ۵ و ۲۲، منطقه مرکزی شامل مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ و منطقه غرب شامل مناطق ۱۰، ۹و ۲۱ است.

فرماندار تهران ادامه داد: منطقه شرق شامل مناطق ۸، ۱۳ و ۱۴، منطقه جنوب شرق شامل مناطق ۱۵ و ۱۶ و منطقه جنوب غرب شامل مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهرداری تهران است.

وی با اشاره به پیش‌بینی نیرو‌های کارشناسی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، عمرانی و برنامه‌ریزی برای این مناطق تصریح کرد: مدیران مناطق وظیفه دارند مسائل و مشکلات حوزه مسئولیت خود را شناسایی و پیگیری کنند و هماهنگی‌های لازم را میان دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی مستقر در محدوده خود به عمل آورند.

فرماندار تهران با بیان اینکه مدیران مناطق در چارچوب وظایف و اختیارات خود مسئول هماهنگی و پیگیری امور دولت در مناطق هستند، گفت: تشکیل شورای اداری در هر منطقه و شناسایی ادارات و دستگاه‌های مرتبط با مسائل مردم از جمله اقداماتی است که در این ساختار دنبال می‌شود.

خوش‌اقبال هدف از اجرای این طرح را کاهش مراجعات غیرضروری مردم به فرمانداری و استانداری عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، بخشی از امور و وظایف دولت در سطح مناطق پیگیری می‌شود تا شهروندان برای طرح و رسیدگی به مشکلات خود، دسترسی آسان‌تری به مسئولان داشته باشند.

وی ادامه داد: موضوعاتی از جمله مشکلات آب، برق و گاز، مسائل اجتماعی و فرهنگی، امور عمرانی و تقویت محله‌محوری از جمله مواردی است که در سطح مناطق پیگیری خواهد شد. در مواردی که حل مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری یا اقدام در سطح شهرستان باشد، موضوع از طریق فرمانداری دنبال می‌شود.

فرماندار تهران تأکید کرد: رویکرد اصلی این طرح، تمرکززدایی از مدیریت امور و تقویت ارتباط مردم با مسئولان است تا مسائل و مشکلات شهروندان در نزدیک‌ترین سطح مدیریتی ممکن بررسی و پیگیری شود.