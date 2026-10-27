شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: طرح انتقال سهمیه بنزین کارت آزاد جایگاه‌ها به کارت شخصی در خراسان رضوی، با پیش‌بینی تمهیدات ویژه و کارت‌های اضطراری در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی خودرو‌ها در برخی استان‌های کشور ازجمله استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس، نکاتی را به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند:

۱- به‌منظور تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب به آنان، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده و کارت‌های اضطراری جایگاه در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس و محدوده حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است.

۲- سهمیه جبرانی برای ناوگان فعال و پرپیمایش شاغل در سکو‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است.

۳- زیرساخت‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) با تمام ظرفیت در دسترس شهروندان قرار دارد و امکان استفاده از این سوخت جایگزین فراهم است.

۴- از تمامی مالکان خودرو‌ها درخواست می‌شود برای سوخت‌گیری، از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. همچنین متقاضیان دریافت کارت سوخت شخصی می‌توانند از طریق تارنمای «سوخت من» برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تأکید بر آمادگی برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی، از همکاری و همراهی هم‌وطنان گرامی در اجرای این طرح قدردانی می‌کند.

برچسب ها: کارت سوخت ، شرکت ملی فرآورده های نفتی
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