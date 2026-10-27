باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی خودرو‌ها در برخی استان‌های کشور ازجمله استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس، نکاتی را به اطلاع هم‌وطنان گرامی می‌رساند:

۱- به‌منظور تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب به آنان، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده و کارت‌های اضطراری جایگاه در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس و محدوده حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است.

۲- سهمیه جبرانی برای ناوگان فعال و پرپیمایش شاغل در سکو‌های اینترنتی در نظر گرفته شده است.

۳- زیرساخت‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) با تمام ظرفیت در دسترس شهروندان قرار دارد و امکان استفاده از این سوخت جایگزین فراهم است.

۴- از تمامی مالکان خودرو‌ها درخواست می‌شود برای سوخت‌گیری، از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. همچنین متقاضیان دریافت کارت سوخت شخصی می‌توانند از طریق تارنمای «سوخت من» برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تأکید بر آمادگی برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی، از همکاری و همراهی هم‌وطنان گرامی در اجرای این طرح قدردانی می‌کند.