شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن اینترنت ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهمیت اینترنت در زندگی روزمره و کسب و کار‌ها بسیار پررنگ و حیاتی است، بطوریکه حتی یک روز بدون اینترنت تمامی امور مختل می‌شوند. امروزه تمامی کار‌ها هر کدام به نحوی با اینترنت انجام می‌شوند. اما این روز‌ها گران شدن اینترنت بصورت داستان پر غصه تبدیل شده و مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

الان چرا هیچ نظارتی بر گرانی‌ها نیست، هرروز یک موردی را برای گران کردن پیدا می‌کنند. الان هم که شغل ما با اینترنت هست، باید با این حجم گران کردن اینترنت مواجه شدیم. لطفا پیگیری کنید.

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