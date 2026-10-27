رئیس پلیس راهور استان لرستان از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به مصلای الغدیر خرم‌آباد هم‌زمان با برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدا ۲» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سرهنگ محمد تدین‌پور، رئیس پلیس راهور استان لرستان، با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی رزمایش بزرگ «جان‌فدا ۲» اظهار کرد: این رزمایش از ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۵، در مسیر پل اقتدار واقع در شهرک پارسیلون، بلوار ولایت و خیابان انقلاب تا مصلای الغدیر برگزار می‌شود.

وی افزود: به‌منظور تسهیل در عبور و مرور و انتظام‌بخشی به ترافیک، محدودیت‌های ویژه‌ای در مسیر‌های برگزاری مراسم و معابر منتهی به آن اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان لرستان درباره زمان اجرای محدودیت‌ها گفت: از ساعت ۲۴ سه‌شنبه‌شب، تردد و توقف تمامی وسایل نقلیه در خیابان انقلاب، از میدان ۲۲ بهمن تا مصلای الغدیر، در مسیر رفت‌وبرگشت و همچنین محدوده تقاطع بیمارستان تا مقابل مصلی ممنوع خواهد بود. تمامی دسترسی‌های منتهی به این مسیر نیز مسدود می‌شود.

تدین‌پور ادامه داد: از ساعت ۶ صبح چهارشنبه، تردد و توقف تمام وسایل نقلیه در مسیر پل اقتدار واقع در شهرک پارسیلون، بلوار ولایت و طول خیابان انقلاب تا مقابل مصلای الغدیر ممنوع است و تمامی معابر فرعی و اصلی منتهی به خیابان انقلاب تا پایان مراسم مسدود خواهند بود.

وی با اشاره به مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان خاطرنشان کرد: رانندگان می‌توانند از بلوار ۶۰ متری، خیابان‌های ساحلی، بلوار شهید پژوهنده و بلوار شورا برای رفت‌وآمد استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان لرستان از رانندگان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها خواست از تردد و پارک در مسیر‌های اعلام‌شده خودداری کنند و هشدار داد: وسایل نقلیه متخلف با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و استفاده از مسیر‌های جایگزین، پلیس را در مدیریت ترافیک و برگزاری منظم این مراسم همراهی کنند.

برچسب ها: پلیس ، محدودیت ترافیکی ، لرستان
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