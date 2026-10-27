باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ محمد تدین‌پور، رئیس پلیس راهور استان لرستان، با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی رزمایش بزرگ «جان‌فدا ۲» اظهار کرد: این رزمایش از ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۵، در مسیر پل اقتدار واقع در شهرک پارسیلون، بلوار ولایت و خیابان انقلاب تا مصلای الغدیر برگزار می‌شود.

وی افزود: به‌منظور تسهیل در عبور و مرور و انتظام‌بخشی به ترافیک، محدودیت‌های ویژه‌ای در مسیر‌های برگزاری مراسم و معابر منتهی به آن اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان لرستان درباره زمان اجرای محدودیت‌ها گفت: از ساعت ۲۴ سه‌شنبه‌شب، تردد و توقف تمامی وسایل نقلیه در خیابان انقلاب، از میدان ۲۲ بهمن تا مصلای الغدیر، در مسیر رفت‌وبرگشت و همچنین محدوده تقاطع بیمارستان تا مقابل مصلی ممنوع خواهد بود. تمامی دسترسی‌های منتهی به این مسیر نیز مسدود می‌شود.

تدین‌پور ادامه داد: از ساعت ۶ صبح چهارشنبه، تردد و توقف تمام وسایل نقلیه در مسیر پل اقتدار واقع در شهرک پارسیلون، بلوار ولایت و طول خیابان انقلاب تا مقابل مصلای الغدیر ممنوع است و تمامی معابر فرعی و اصلی منتهی به خیابان انقلاب تا پایان مراسم مسدود خواهند بود.

وی با اشاره به مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان خاطرنشان کرد: رانندگان می‌توانند از بلوار ۶۰ متری، خیابان‌های ساحلی، بلوار شهید پژوهنده و بلوار شورا برای رفت‌وآمد استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان لرستان از رانندگان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها خواست از تردد و پارک در مسیر‌های اعلام‌شده خودداری کنند و هشدار داد: وسایل نقلیه متخلف با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و استفاده از مسیر‌های جایگزین، پلیس را در مدیریت ترافیک و برگزاری منظم این مراسم همراهی کنند.