باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهرک‌نشینان صهیونیست امروز سه‌شنبه درباره چندین موضوع کلیدی تصمیم‌گیری می‌کنند که مهم‌ترین آنها تحقیق درباره شکست هفتم اکتبر ۲۰۲۳، خدمت سربازی یهودیان حریدی در ارتش و وضعیت اقتصادی است.

پاسخ‌گویی درباره هفتم اکتبر

بسیاری از صهیونیست‌ها خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی و مستقل برای بررسی دلایل ناکامی‌های پیش از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شده‌اند. احزاب مخالف نخست وزیر فعلی رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرده‌اند که در صورت رسیدن به قدرت، تشکیل این کمیته را در اولویت اصلی خود قرار خواهند داد.

آنها با اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل پس از بحران‌های داخلی پیشین نیز کمیته‌های تحقیق مشابهی تشکیل داده است، بر ضرورت انجام این تحقیقات تاکید می‌کنند. با این حال، کابینه نتانیاهو این پیشنهاد را رد کرده و نهاد‌های امنیتی را مسئول ناکامی در جلوگیری از حمله دانسته است. کابینه رژیم تروریستی اسرائیل به‌جای آن، تشکیل یک کمیته تحقیق مشترک را پیشنهاد کرده که اعضای آن از سوی سیاستمداران انتخاب شوند.

در مقابل، یائیر لاپید، سرکرده مخالفان نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، هدف از تشکیل کمیته پیشنهادی کابینه را تبرئه مسئولان و جلوگیری از انجام تحقیقات واقعی درباره آنچه که آن یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌هایی که برای ملت یهود رخ داده خواند، توصیف کرد.

نتانیاهو همچنین با افزایش فشار‌ها برای پاسخ‌گویی درباره روابط دولت پیشین او با قطر مواجه است.

راهبرد امنیتی

دکترین امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل طی چندین دهه بر سه اصل اصلی استوار بود: برتری اطلاعاتی، بازدارندگی و انجام جنگ‌های کوتاه‌مدت؛ اما عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ این معادله را تغییر داد.

رژیم تروریستی اسرائیل وارد کارزار‌های نظامی بلندمدت شده است؛ به‌گونه‌ای که همچنان بخش‌های گسترده‌ای از نوار غزه و جنوب لبنان را در اشغال دارد؛ این وضعیت پس از دو جنگ متوالی علیه لبنان ادامه یافته است.

رژیم تروریستی اسرائیل همچنین پس از سقوط حکومت بشار اسد، به مناطقی در سوریه پیشروی کرد و قصد خود برای اشغال آنها را اعلام کرد.

این رژیم عملیات نظامی متعددی را در کرانه باختری اشغالی انجام می‌دهد و با وجود آنکه از زمان اعلام آتش‌بس در آوریل تاکنون در عملیات‌های نظامی مشارکت نداشته، همچنان در کنار آمریکا در جنگ علیه ایران قرار دارد. رژیم تروریستی اسرائیل همچنین حملاتی را علیه یمن انجام می‌دهد.

در داخل اراضی اشغالی، این دکترین جدید پرسش‌هایی را درباره توانایی این رژیم تروریستی برای حفظ نیرو‌های نظامی در وضعیت آماده‌باش و همگرایی هم‌زمان در چندین جبهه ایجاد کرده است.

از سال ۲۰۲۳، ده‌ها هزار نیروی ذخیره صهیونست بار‌ها فراخوانده شده‌اند؛ اقدامی که اغلب هزینه‌های سنگینی برای زندگی خانوادگی و حرفه‌ای آنها به همراه داشته است. در همین حال، فرماندهان نظامی همچنان درباره کمبود نیروی انسانی در ارتش هشدار می‌دهند.

عوفر شیلاح، پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه گفت: «ما از سیاستی مبتنی بر بازدارندگی و رونق در فاصله میان جنگ‌ها، به جامعه‌ای رسیده‌ایم که در وضعیت جنگ و آماده‌باش دائمی زندگی می‌کند.»

این کارزار‌های نظامی همچنین به وجهه بین‌المللی رژیم تروریستی اسرائیل آسیب زده‌اند؛ به‌طوری که شمار شهدای نوار غزه از ۷۳ هزار و ۸۰۰ نفر فراتر رفته و هزاران نفر نیز در لبنان و ایران به شهادت رسیده‌اند.

رژیم تروریستی اسرائیل عملیات نظامی خود در کرانه باختری اشغالی را نیز تشدید کرده است. در همین زمینه، یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی مامور از سوی سازمان ملل، این رژیم را به ارتکاب جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در کرانه باختری، از جمله «نسل‌کشی»، متهم کرده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که عملیات نظامی جاری رژیم تروریستی اسرائیل در شهر الخلیل در کرانه باختری، نگرانی‌های جدی درباره «پاک‌سازی قومی» ایجاد می‌کند.

خدمت اجباری نظامی

در شرایطی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با کمبود نیروی انسانی مواجه است، مناقشه درباره معافیت یهودیان حریدی از خدمت نظامی به بحثی گسترده‌تر درباره «هویت اسرائیل» تبدیل شده است.

احزاب راستگرا خواهان حفظ معافیت‌هایی هستند که به حریدی‌ها اجازه می‌دهد از خدمت سربازی خودداری کنند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدان او در ائتلاف، از جمله احزاب راست افراطی، از این موضع حمایت می‌کنند.

در مقابل، بیشتر احزاب مخالف خواستار پایان دادن به این معافیت‌ها هستند. آنها اعلام کرده‌اند که در هیچ کابینه‌ای که احزاب حریدی در آن حضور داشته باشند، مشارکت نخواهند کرد.

حامیان سیاست‌های افراطی احزاب راستگرا معتقدند که چنین اقداماتی ماهیت یهودی رژیم تروریستی اسرائیل را تقویت می‌کند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که این سیاست‌ها بازتاب‌دهنده دیدگاه اکثریت شهرک‌نشینان نیست.

افزایش هزینه‌های زندگی

اقتصاد یکی از مهم‌ترین منابع نگرانی برای شمار زیادی از شهرک‌نشینان است زیرا ساکنان این رژیم همچنان با یکی از بالاترین هزینه‌های زندگی در جهان مواجه هستند.

بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رژیم تروریستی اسرائیل از نظر هزینه کالا‌ها و نیاز‌های اساسی روزمره، به‌ویژه مواد غذایی و مسکن، در میان سه کشور گران‌قیمت جهان قرار دارد. در همین حال، متوسط دستمزد‌ها همچنان پایین‌تر از میانگین کشور‌های عضو این سازمان است؛ مسئله‌ای که فشار معیشتی بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از مشکلات ساختاری مزمنی است که از جمله آنها می‌توان به کمبود مسکن، محدودیت‌های تجاری و ضعف رقابت در بخش‌های اصلی اقتصاد اشاره کرد.

جنگ‌ها نیز چالش تازه‌ای به این مشکلات افزوده‌اند. از سال ۲۰۲۳، بودجه جنگی رژیم تروریستی اسرائیل دو برابر شده است؛ موضوعی که فشار بر منابع مالی عمومی را افزایش داده و ایجاد توازن میان هزینه‌های امنیتی و نیاز‌های داخلی را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

منبع: المیادین