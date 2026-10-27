دادستان قزوین از سرمایه‌گذاران برای شرکت در مزایده کارخانه رضایت‌خودرو طراوت نوین دعوت به عمل آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی‌اصغر عسگری، دادستان قزوین گفت: در اجرای حکم صادره در پرونده موسوم به شرکت رضایت‌خودرو طراوت نوین و با هدف فراهم‌کردن زمینه استیفای حقوق شکات، فروش اموال باقی‌مانده شرکت از طریق مزایده عمومی و با رعایت مقررات قانونی در حال پیگیری است.

وی افزود: اموال عرضه شده شامل کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مطابق ضوابط، تشریفات قانونی و مفاد آگهی رسمی در این مزایده شرکت کنند. 

دادستان قزوین گفت: بر اساس آخرین ارزیابی کارشناسی انجام شده در شهریور ۱۴۰۵ ارزش مجموع کارخانه کنسانتره، سردخانه صنعتی و مجموعه اداری حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال (۶.۴ همت) برآورد شده است. 

عسگری بیان کرد: تاریخ برگزاری مزایده ۱۶ آبان ۱۴۰۵ است، این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی Setadiran.ir برگزار می‌شود. 

وی عنوان کرد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط، الزامات و جزئیات شرکت در مزایده به آگهی رسمی منتشر شده در سامانه مراجعه کنند و برای مذاکره به معاون اجرای کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مراجعه نمایند. 

اموال مذکور از آذر ماه ۱۴۰۴ تاکنون در هفت نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شده‌اند.

برچسب ها: مزایده ، دادستان قز وین
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دعوت دادستان قزوین برای شرکت در مزایده کارخانه رضایت‌خودرو طراوت نوین