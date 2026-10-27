اتحادیه نان‌های حجیم تهران نرخ جدید انواع نان صنعتی و فانتزی را اعلام کرد؛ نان باگت معمولی ۷۰ هزار تومان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران با صدور جدول قیمتی، نرخ پیشنهادی انواع نان‌های پرمصرف صنعتی و فانتزی را برای واحد‌های صنفی اعلام کرد.

بر اساس این جدول، قیمت هر عدد مینی هات داگ ۲۰ هزار تومان، نیم باگت فرانسوی ساده و نان همبرگری ۴۵ هزار تومان، نان باگت معمولی ۷۰ هزار تومان و نان باگت فرانسوی و نان بربری فرانسوی ۹۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین نان شیرمال ۱۸۰ هزار تومان، نان فطیر ۱۷۰ هزار تومان، نان تست بزرگ ۲۲۰ هزار تومان و نان تست کوچک ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید شده است که نرخ سایر محصولات تولیدی بر اساس عرضه و تقاضا توسط صنف تعیین می‌شود و قیمت‌های اعلامی بدون احتساب هزینه بسته‌بندی است. هزینه تزئینات نان‌ها (مانند کنجد، تخمه و غیره) نیز جداگانه اخذ می‌گردد.

قیمت جدید انواع نان صنعتی و فانتزی

 

برچسب ها: نان صنعتی ، قیمت نان فانتزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
۱ عدد نان باگت ۷۰۰۰۰ تومان؟ بعد تهه سال میاید ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر میگیرید؟
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