باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران با صدور جدول قیمتی، نرخ پیشنهادی انواع نان‌های پرمصرف صنعتی و فانتزی را برای واحد‌های صنفی اعلام کرد.

بر اساس این جدول، قیمت هر عدد مینی هات داگ ۲۰ هزار تومان، نیم باگت فرانسوی ساده و نان همبرگری ۴۵ هزار تومان، نان باگت معمولی ۷۰ هزار تومان و نان باگت فرانسوی و نان بربری فرانسوی ۹۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین نان شیرمال ۱۸۰ هزار تومان، نان فطیر ۱۷۰ هزار تومان، نان تست بزرگ ۲۲۰ هزار تومان و نان تست کوچک ۱۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید شده است که نرخ سایر محصولات تولیدی بر اساس عرضه و تقاضا توسط صنف تعیین می‌شود و قیمت‌های اعلامی بدون احتساب هزینه بسته‌بندی است. هزینه تزئینات نان‌ها (مانند کنجد، تخمه و غیره) نیز جداگانه اخذ می‌گردد.