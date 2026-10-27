باشگاه خبرنگاران جوان - دوران نوجوانی برای والدین اغلب با یک دوگانگی بزرگ همراه است. از یک‌سو ترس از آسیب‌پذیری فرزند در جامعه و فضای مجازی و از سوی دیگر واهمه از صحبت درباره مسائلی که گمان می‌رود ورود به حریم شخصی نوجوان تلقی شود. در این میان، تغییرات سریع فیزیولوژیک ناشی از جهش بلوغ، بیداری هیجانات جنسی و تمایل عمیق به پذیرفته شدن در گروه همسالان، نوجوان را در موقعیت‌های روانی و اجتماعی منحصربه‌فردی قرار می‌دهد. خودمراقبتی جنسی در دوره نوجوانی دیگر صرفاً محافظت فیزیکی نیست، بلکه به معنای «تاب‌آوری روانی»، «مرزگذاری سالم ارتباطی» و «هوشیاری دیجیتال» است.

خانه پناه امن نوجوان

برای آنکه والدین بتوانند به‌عنوان تکیه‌گاهی امن در کنار نوجوان بایستند و مهارت خودمراقبتی را در او درونی کنند، توجه به محور‌های زیر ضروری است:

تغییرات بلوغ بدون احساس گناه

بسیاری از نوجوانان به دلیل کمبود گفت‌وگوی علمی و آرام در خانه، تغییرات جسمی و تمایلات زیستی خود را همراه با احساس گناه و اضطراب تجربه می‌کنند. اولین گام خودمراقبتی، آموزش بهداشت باروری و بلوغ در بستری از پذیرش و احترام است. وقتی والد تغییرات جسمی نوجوان را بدون طعنه، تحقیر یا شرمساریِ غیرضروری تأیید می‌کند، نوجوان نیازی نمی‌بیند برای پاسخ به سوالات ذهنی خود به منابع نامعتبر، سایت‌های مخرب یا حلقه‌های دوستی ناآگاه پناه ببرد.

هرچیزی را نباید با دیگران به اشتراک گذاشت

بخش عمده‌ای از آسیب‌های امروز در بستر تعاملات آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رخ می‌دهد. مفاهیمی، چون صیادی آنلاین یا سوءاستفاده‌های مبتنی بر دریافت تصاویر شخصی، تهدید‌های جدی این دوره هستند. به نوجوان بیاموزید:

هر تصویر یا متنی که وارد فضای وب می‌شود، عملاً برای همیشه از کنترل او خارج شده است. ارسال تصاویر خصوصی یا مکالمات حساس، نشانه عشق، بلوغ یا وفاداری در دوستی نیست. الگوریتم‌ها و افراد ناشناس در فضای مجازی لزوماً هویت واقعی ندارند و ایجاد صمیمیت سریع، یک هشدار جدی است.

نه گفتن حتی وقتی همه می‌گویند بله

بزرگ‌ترین محرک رفتار‌های پرخطر در نوجوانی، ترس از طرد شدن یا مسخره شدن توسط همسالان است. خودمراقبتی جنسی یعنی نوجوان بیاموزد که ارزش فردی او به تایید و هم‌رنگ شدن با جمع بستگی ندارد. والد باید با نوجوان سناریو‌های واقعی را تمرین کند؛ این‌که چگونه می‌تواند در برابر پیشنهاد‌های نامتعارف، مصرف مواد ناشناخته یا قرار گرفتن در فضا‌های خلوت و مشکوک، با صلابت بگوید: «این مرز منه و قبول نمی‌کنم.»

«اگه دوستم داری» ابزاری برای فشار

نوجوانان تازه پا به عرصه دلبستگی‌های رمانتیک می‌گذارند و به دلیل بی‌تجربگی، ممکن است کنترل‌گری، تهدید یا درخواست‌های نامتعارف طرف مقابل را به حساب «شدت عشق» بگذارند. باید به آنها یاد داد هر رابطه‌ای که در آن شرطِ ماندن، عبور از خطوط قرمز اخلاقی و جسمی باشد، رابطه نیست، بلکه نوعی استثمار عاطفی است. مفهوم رضایت قلبی، احترام متقابل و حق عقب‌نشینی در هر مرحله از رابطه، سنگ‌بنای خودمراقبتی هیجانی است.

اول امنیت بعد گفت‌و‌گو

آسیب‌پذیرترین نوجوانان آنهایی هستند که فکر می‌کنند در صورت بروز اشتباه، والدینشان حکم قاضی و مجری اعدام را دارند! افراد سوءاستفاده‌گر دقیقاً از همین نقطه ضعف بهره می‌برند و با تهدیدِ «به خانواده‌ات می‌گویم»، قربانی را در تله سکوت نگه می‌دارند. به نوجوان خود این پیام شفاف را منتقل کنید: «حتی اگر بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌ات را مرتکب شدی، قبل از هر واکنشی، اول در کنار تو می‌ایستم تا امنیتت را حفظ کنم، بعد با هم برای حل آن چاره‌اندیشی می‌کنیم.»

نوجوان بیش از آنکه به بازجویی، کنترل‌گری سخت‌گیرانه و نصیحت‌های تکراری نیاز داشته باشد، نیازمند یک «پناه امن» در خانه است. انتقال مفاهیم خودمراقبتی نه از طریق سخنرانی، بلکه از مسیر گفت‌و‌گو‌های آرام، واقع‌بینانه و بدون پیش‌داوری ممکن می‌شود. فرزند آگاه و خودباور، بهترین مراقبِ خویشتن در دنیای پرچالش امروز خواهد بود.

منبع: روزنامه خراسان