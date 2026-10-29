باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اظهار کرد: زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی همانند گذشته برقرار است و اقلام مورد نیاز به‌وفور در بازار عرضه می‌شوند. با این حال، به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت برخی کالاها افزایش یافته است که این موضوع لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست.

به گفته وی، تمامی اقلام اساسی به‌صورت رقابتی در حال توزیع هستند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

کنگری با اشاره به نظارت‌های اتحادیه بر بازار عمده‌فروشی افزود: نظارت‌های فیزیکی اتحادیه بر واحدهای عمده‌فروشی انجام می‌شود و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری موضوع با توجه به شرایط جنگی کشور وجود دارد. هرچند در جریان جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه با موانعی از جمله کمبود سوخت مواجه بودیم، این مسائل در حال پیگیری است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر تداوم عرضه کالاهای اساسی در بازار تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی، واردات کالا از مسیرهای جایگزین در حال انجام است و تنها زمان واردات تا حدودی افزایش یافته است. با این حال، به دلیل واردات رقابتی کالاها از سوی فعالان این حوزه، این موضوع به‌عنوان مشکل جدی در چرخه تأمین و توزیع مطرح نیست.

وی با بیان اینکه قیمت کالاها نسبت به گذشته با نوساناتی همراه بوده است، ادامه داد: به دلیل فراوانی عرضه، میزان افزایش قیمت‌ها متناسب با نوسان نرخ ارز نیست.

کنگری در ادامه به قیمت انواع برنج در عمده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: برنج ایرانی با قیمت ۳۴۰ تا ۵۱۰ هزار تومان، برنج پاکستانی با قیمت ۲۰۵ تا ۲۹۰ هزار تومان و برنج هندی با قیمت ۲۶۵ تا ۲۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با احتساب ۱۵ درصد سود، این کالاها به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.