باشگاه خبرنگاران جوان - میثم لک‌زایی اقدامی که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای عدالت در دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی استاندارد دنبال می‌شود.

میثم لک‌زایی با اعلام این خبر اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای سرانه مدارس در شهرستان تفتان از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است که با بهره‌برداری از پروژه‌های تکمیل‌شده و اتمام طرح‌های در دست اجرا، سرانه فضای آموزشی این شهرستان ۲.۲ درصد افزایش یافته است .

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها گامی مؤثر در بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کاهش فاصله مناطق مختلف با شاخص‌های مطلوب فضای آموزشی است.

لک‌زایی با تأکید بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب رویکرد عدالت‌محور در تأمین فضاهای آموزشی دنبال می‌شود تا زمینه برخورداری هرچه بیشتر دانش‌آموزان از محیط‌های آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای منطقه فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت نهضت توسعه عدالت آموزشی در ارتقای شاخص‌های آموزشی استان بیان داشت: اجرای این نهضت گامی راهبردی برای جبران کمبود فضاهای آموزشی، افزایش سرانه آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان است.

لک‌زایی افزود: تحقق اهداف این طرح ملی علاوه بر مشارکت مردم و خیرین مدرسه‌ساز، نیازمند تأمین پایدار اعتبارات و تسریع در تکمیل پروژه‌هاست تا زمینه دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با نیازهای آنان بیش از پیش فراهم شود.

مدرسه پنج‌کلاسه بولان‌آباد گوهرکوه تفتان با اعتبار ۸ میلیارد تومان افتتاح شد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه پنج‌کلاسه روستای بولان‌آباد گوهرکوه تفتان با زیربنای ۳۲۷ مترمربع و اعتبار ۸ میلیارد تومان با مشارکت مؤسسه خیریه آبی آسمان خبر داد.

میثم لک‌زایی با اعلام این خبر اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر تحصیل برای دانش‌آموزان است.

وی افزود: مدرسه پنج‌کلاسه بولان‌آباد گوهرکوه تفتان با زیربنای ۳۲۷ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که زمینه دسترسی دانش‌آموزان منطقه به فضای آموزشی مناسب را فراهم کرد.

لک زایی با اشاره به ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در نهضت توسعه عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دولت و خیرین مدرسه‌ساز، ظرفیت مهمی برای شتاب‌بخشی به روند احداث و تکمیل فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است و استمرار این همراهی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش کمبودهای آموزشی و گسترش فرصت‌های تحصیلی در سراسر استان باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از سرکار خانم مهرانگیز رشاد مدیر مؤسسه خیریه آبی آسمان، خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نقش ارزشمندی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دارد و سرمایه‌گذاری در مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است.

نوسازی و تجهیز مدارس استان