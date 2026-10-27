باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در دیدار با استاندار خراسان جنوبی، این استان را از مناطق برگزیده در برنامه‌های روز ملی محیط‌بان معرفی کرد و از برنامه‌ریزی برای افزایش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست خبر داد.

شینا انصاری با قدردانی از توجه مدیریت استان به مسائل زیست‌محیطی اظهار کرد: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمند محیط زیست طبیعی برخوردار است که برخی از آنها همچنان نیازمند توجه و معرفی بیشتر هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن روز ملی محیط‌بان در روز پنجشنبه افزود: خراسان جنوبی از استان‌های برگزیده در برنامه‌های این مناسبت است و محیط‌بانان به‌عنوان سربازان بی‌ادعای طبیعت، با وجود دشواری‌های فراوان، مسئولیت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور را بر عهده دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این مجموعه گفت: بلاتصدی بودن بخشی از پست‌های سازمانی در برخی استان‌ها، در کنار وسعت مناطق تحت حفاظت و کمبود امکانات و تجهیزات، مأموریت محیط‌بانان را دشوارتر کرده است و بر همین اساس، توافق‌هایی برای افزایش ۵۰۰ نیروی انسانی در حوزه محیط‌بانی تا پایان سال انجام شده است.

وی توسعه زیرساخت‌ها، هوشمندسازی پایش‌های محیط‌زیستی و افزایش خودرو‌های عملیاتی را از دیگر محور‌های مورد پیگیری سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجود تأخیر در اجرای برخی برنامه‌ها به دلیل شرایط جنگی کشور، اقدامات محیط‌زیستی با اولویت و حمایت رئیس‌جمهور دنبال می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش استاندار و مجموعه حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در دوره جنگ گفت: در این سفر، علاوه بر قدردانی از تلاش‌های مدیریت و کارکنان استان، بازدید از مناطق حفاظت‌شده و بررسی میدانی پروژه‌ها و مسائل زیست‌محیطی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از طبیعت افزود: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری و گیاهی داشته باشد.

انصاری با اشاره به فعالیت حفاظتگاه‌های مردمی و مشارکتی در کشور بیان کرد: از مجموع هفت حفاظتگاه مردمی و مشارکتی که سال گذشته در شورای عالی محیط زیست مورد توجه قرار گرفت، دو مورد به خراسان جنوبی اختصاص داشت که این موضوع ظرفیت مناسبی برای تقویت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست استان فراهم کرده است.

در ادامه این دیدار، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های طبیعی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی از مناطق حفاظت‌شده ارزشمند و ظرفیت‌های متنوع زیست‌محیطی برخوردار است و حفاظت از این سرمایه‌ها در اولویت برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای استان قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، به‌ویژه در حوزه معادن، باید با رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همراه باشد.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش کارکنان و محیط‌بانان استان تصریح کرد: با وجود وسعت جغرافیایی، پراکندگی مناطق تحت پوشش و محدودیت امکانات و نیروی انسانی، مجموعه حفاظت محیط زیست استان عملکرد قابل قبولی داشته و تلاش نیرو‌های این مجموعه در حفاظت از طبیعت شایسته تقدیر است.

هاشمی با اشاره به وسعت ۱۵۱ هزار کیلومتر مربعی خراسان جنوبی و فاصله زیاد میان مناطق مختلف استان گفت: گستردگی جغرافیایی، انجام مأموریت‌های حفاظتی و نظارتی را با دشواری‌هایی همراه کرده و تأمین امکانات و اعتبارات متناسب با شرایط استان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت حفاظت از محیط زیست دارد.

وی افزود: شاخص‌های توزیع اعتبارات باید پاسخگوی نیاز‌های استان‌های پهناور و کم‌برخوردار باشد و در تخصیص منابع، وسعت جغرافیایی، میزان محرومیت و هزینه‌های ارائه خدمات به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا دستگاه‌های مسئول بتوانند متناسب با گستره مأموریت‌های خود فعالیت کنند.

مقابله با تخلفات زیست‌محیطی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به علاقه مردم استان به طبیعت و منابع طبیعی، مشارکت عمومی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در حفاظت محیط زیست دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی طبیعی و کشاورزی تأکید کرد.

هاشمی در پایان با قدردانی از حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استان، حمایت از نیرو‌های محیط‌بان و تقویت امکانات مورد نیاز برای حفاظت از مناطق طبیعی خراسان جنوبی را ضروری دانست.