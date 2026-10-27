باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان استان کردستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، موفق به کشف محموله‌ای از شمش نقره قاچاق به وزن ۲۰ کیلوگرم شدند.

وی افزود: قاچاقچیان که قصد انتقال غیرقانونی این محموله را داشتند، با مشاهده حضور و اقدام به موقع مرزبانان، محموله قاچاق را رها کرده و با استفاده از پوشش جنگلی منطقه از محل متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان اضافه کرد: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، ضمن تشدید کنترل و پایش نوار مرزی، با هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

منبع:مرزبانی کردستان