مردی که بر سر تقسیم طلاهای سرقتی با دوستش درگیر شده و او را به قتل رسانده بود، بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اوایل تابستان امسال مردی با پلیس ۱۱۰ تهران تماس گرفت و اعلام کرد جسد مردی را در خانه متروکه در حوالی فشم یافته است. با حضور ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران معلوم شد مرد جوان با ضربه چاقو به قتل رسیده است. درادامه تحقیقات مشخص شد سه مرد معتاد که برای مصرف مواد به خانه متروکه رفته بودند جسد را یافته و به پلیس خبر داده‌اند. مقتول مدارک شناسایی نداشت و ماموران با انگشت‌نگاری جسد توانستند هویت او را شناسایی کنند.

 همچنین مشخص شد مقتول فردی سابقه‌دار بوده که روزهای پایانی زمستان سال گذشته محکومیتش پایان یافته و از زندان آزاد شده است. سپس سراغ دوست سابقه‌دارش رفته و با هم به سرقت خودرو و لوازم داخل آن پرداختند. همین سرنخ کافی بود ماموران احتمال دهند دوستش‌، فرشید در قتل او نقش داشته باشد. فرشید تحت تعقیب بود تا این که ماموران دو روز پیش هنگام گشت زنی در یکی از محله‌های جنوب غرب تهران فرشید را در حال سرقت لوازم داخل خودروی پژو شناسایی و او را که با دیدن ماموران، متواری شده بود در تعقیب و گریز پلیسی بازداشت کردند.

متهم ۳۹ ساله با انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بازجویی شد. تناقض‌گویی‌های او در تحقیقات، سرانجام به اعتراف در قتل دوستش‌ انجامید و گفت‌: شش مرتبه به اتهام سرقت خودرو و لوازم داخل آن بازداشت و زندانی شدم. هر بار هم یک تا دو سالی زندانی بودم. با مقتول چند سال قبل در زندان آشنا شدم. او زودتر از من آزاد شد و من هم بعد از پایان دوره محکومیتم سراغش رفتم. متوجه شدم مدتی است او به من خیانت می‌کند و بخشی از اموال سرقتی را بر می‌دارد و می‌فروشد و سهم کمتری به من می‌دهد. سر همین موضوع چند مرتبه با او دعوا کردم که می‌گفت سهم تو همین‌ است. چند روز قبل از جنایت، در یک سرقت شیشه را شکستیم و کیف داخل آن را برداشتیم و فرار کردیم.

وی افزود: او طلاهای داخل کیف را برداشت تا بفروشد‌. روز بعد گفت اموال داخل کیف طلای بدلی بوده و ارزش مالی چندانی ندارد. فکر می‌کردم دروغ می‌گوید که با هم درگیر شدیم. در همین حین با چاقویی که داشتم‌ ضربه‌ای به وی زدم که زخمی شد و من هم فرار کردم. او پولی از این سرقت به من نداد و سرم کلاه گذاشت.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف متهم به قتل او در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات برای رازگشایی از دیگر جرائم وی‌ ادامه دارد‌. 

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
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