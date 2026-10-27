باشگاه خبرنگاران جوان - خاموش نشدن چراغ روشنگری و ایستادگی فنی در برابر تجاوزات، شاهکاری از جنس پدافند غیرعامل را خلق کرد. در همین زمینه و به‌مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل که از ۴ تا ۱۱ آبان‌ماه گرامی داشته می‌شود، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما به تبیین نقش مجاهدان رسانه ملی در صیانت از امنیت روانی و پایداری کشور پرداخته است.

متن یادداشت به این شرح است:

پایداری ملی ریشه در هوشمندی، طراحی پیش‌دستانه و مصون‌سازی شریان‌هایی دارد که حامل آرامش روانی، اعتماد عمومی و امنیت کشور در سراسر پیکره مقدس ایران عزیز اسلامی‌اند.

«هفته پدافند غیرعامل» یادآور این حقیقت روشن است که امنیت پایدار بیش از هر چیز بر تاب‌آوری همه‌جانبه و آمادگی در برابر آسیب‌ها بنا می‌شود. تقابل‌های پیشین و تجارب دشوار بیش از یک سال اخیر نشان داد که میدان نبرد سال‌هاست از خطوط متعارف فراتر رفته و دشمن غدار مرز‌های ادراکی، زیرساخت‌های حیاتی و زیست‌بوم رسانه‌ای را به‌طور هم‌زمان هدف گرفته است.

در مقابل و در ساحت رسانه‌ای کشور نیز تاریخ پرافتخار این مرزوبوم شاهدی زنده بر فداکاری اهالی صداوسیماست. همان‌گونه که مجاهدان رسانه ملی در سال‌های دفاع مقدس سنگربانان بی‌ادعای حقیقت بودند، در نبرد‌های سهمگین بعدی، از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که با صورت‌های پیچیده تحریم، تروریسم سایبری و تهاجم ترکیبی علیه ملت ایران رقم خورد، نیز این همکاران غیور، متخصص و زمان‌آگاه ما بودند که نگذاشتند برای لحظه‌ای جریان امید، دانایی و ارتباط مردم با واقعیت میدان و جهان پیرامون گسسته شود.

خاموش و حتی کم‌فروغ نشدن چراغ روشنگری و ایستادگی فنی و محتوایی تحت سنگین‌ترین تجاوزات نظامی و امواج حملات ادراکی، شاهکاری از جنس پدافند غیرعامل است که به‌دست این عزیزان خلق شد و تجاربی بدیع، سرمایه‌ای غنی و گنجینه‌ای نفیس از دانش و رفتار بایسته در شرایط بحران را از این میدان پرمخاطره حاصل کرد.

با گرامیداشت «هفته پدافند غیرعامل»، به ارواح طیبه شهدای عرصه رسانه ادای احترام می‌کنم و همت والای مجاهدان گمنام خانواده بزرگ رسانه ملی به‌ویژه تلاشگران فنی و محتوایی که ستون‌های استوار تاب‌آوری ملی را مراقبت می‌کنند و همکاران ارجمندم در مجموعه صیانت و حفاظت سازمان که مسئولیتی خطیر در این عرصه به دوش دارند، صمیمانه ارج می‌نهم. همچنین، از درگاه حق‌تعالی پیروزی مجاهدان و رزمندگان دلیر و نستوه در عرصه‌های گوناگون علمی، نظامی و صنعتی کشور و سربلندی روزافزون ایران مقتدر را در پرتو رهنمود‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.

منبع: رسانه ملی