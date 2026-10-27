باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با برخورداری از حدود ۱۷ تا ۱۸ تالاب، از ظرفیت ارزشمندی برای حفاظت از تنوع زیستی برخوردار است؛ ظرفیتی که اکنون با تلاش برای فراهم‌کردن زمینه معرفی تالاب‌های یازده‌گانه پلدختر در چارچوب کنوانسیون رامسر، چشم‌اندازی تازه پیش روی حفاظت از میراث طبیعی استان گشوده است. با این حال، رسیدن به حفاظت پایدار، تنها با ثبت و معرفی بین‌المللی محقق نمی‌شود؛ تأمین حقابه، مدیریت علمی و مشارکت جوامع محلی، حلقه‌های ضروری این مسیرند.

۱۸ تالاب، هزاران رؤیای زندگی؛ سرمایه‌های خاموش طبیعت لرستان

لرستان را اغلب با کوهستان‌های سرسبز، رودخانه‌های خروشان و چشمه‌های پرآب می‌شناسند؛ اما در کنار این جلوه‌های طبیعی، تالاب‌ها نیز بخشی مهم از سرمایه اکولوژیک این استان را تشکیل می‌دهند؛ زیست‌بوم‌هایی که حیات گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی به سلامت و پایداری آنها گره خورده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان اظهار کرد: لرستان حدود ۱۷ تا ۱۸ تالاب دارد که از نظر تنوع زیستی، زیستگاه پرندگان و ارزش‌های اکولوژیک اهمیت دارند.

به گفته فرمان‌پور، تالاب‌های یازده‌گانه پلدختر، تالاب بیشه‌دالان بروجرد و تالاب تنوردرود از جمله پهنه‌های آبی مهم استان به شمار می‌روند؛ زیستگاه‌هایی که حفاظت از آنها نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی و برنامه‌ریزی هماهنگ برای حفظ کارکرد‌های طبیعی است.

اهمیت این تالاب‌ها تنها به وسعت یا میزان آبگیری آنها محدود نمی‌شود. تالاب‌ها در چرخه حیات بسیاری از گونه‌ها نقش دارند و می‌توانند محل توقف پرندگان در مسیر مهاجرت، زمستان‌گذرانی یا تابستان‌گذرانی آنها باشند. از همین رو، هرگونه اختلال در وضعیت این زیستگاه‌ها ممکن است پیامد‌هایی داشته باشد که از محدوده جغرافیایی یک تالاب فراتر برود.

تالاب های پلدختر در مسیر توجه بین‌المللی

در میان تالاب‌های لرستان، تالاب‌های یازده‌گانه پلدختر جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های حفاظتی استان دارند. تلاش برای فراهم‌کردن زمینه معرفی این مجموعه در چارچوب کنوانسیون رامسر، یکی از محور‌های مورد اشاره مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان است؛ اقدامی که در صورت طی‌شدن مراحل تخصصی و فراهم‌شدن الزامات لازم، می‌تواند به افزایش توجه به ارزش‌های طبیعی این پهنه‌ها کمک کند.

فرمان‌پور با اشاره به این موضوع گفت: این فرآیند به مطالعات، پیگیری‌های تخصصی و اقدامات مستمر نیاز دارد، اما می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای جایگاه زیست‌محیطی استان باشد.

کنوانسیون رامسر، چارچوبی بین‌المللی برای حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب‌هاست. قرارگرفتن یک تالاب در فهرست تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی، افزون بر معرفی ارزش‌های اکولوژیک آن، توجه به ضرورت مدیریت و حفاظت پایدار را نیز برجسته می‌کند.

با این حال، باید میان تلاش برای معرفی یک تالاب در چارچوب این کنوانسیون و ثبت نهایی آن تمایز قائل شد. فرایند‌های کارشناسی، بررسی ویژگی‌های زیست‌محیطی و پیگیری‌های رسمی، از جمله مراحلی هستند که برای پیشبرد چنین هدفی اهمیت دارند.

از این منظر، پیگیری وضعیت تالاب‌های یازده‌گانه پلدختر را می‌توان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای ارتقای حفاظت از زیستگاه‌های آبی لرستان دانست؛ تلاشی که نتیجه‌بخش‌بودن آن به استمرار برنامه‌ها و پیوند میان مطالعات علمی و اقدامات اجرایی وابسته است.

از آبگیرهای لرستان تا نگاه جهانی؛ امیدی برای نجات زیستگاه‌ها

وضعیت آبی تالاب‌ها یکی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری این زیستگاه‌هاست. میزان بارندگی، شرایط هیدرولوژیک، نحوه استفاده از منابع آب و کیفیت مدیریت حوضه‌های آبریز، همگی می‌توانند بر شرایط زیستی تالاب‌ها اثر بگذارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به وضعیت آبگیری تالاب‌های استان پس از بارندگی‌های سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که تداوم شرایط مناسب آبی و اجرای برنامه‌های مدیریتی، زمینه حفاظت بهتر از این زیستگاه‌ها را فراهم کند.

بهبود آبگیری، در صورت استمرار و همراهی با مدیریت اصولی، می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت کارکرد‌های اکولوژیک تالاب‌ها فراهم آورد. با این حال، برخورداری مقطعی از آب به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت بلندمدت یک تالاب نیست؛ چراکه پایداری این زیست‌بوم‌ها به تأمین نیاز‌های آبی در طول زمان و حفظ شرایط مناسب برای گونه‌های وابسته به آنها بستگی دارد.

از همین رو، برنامه‌ریزی برای حفاظت از تالاب‌های لرستان باید علاوه بر توجه به وضعیت کنونی آبگیری، به روند‌های بلندمدت، نیاز‌های آبی زیستگاه‌ها و چگونگی استفاده از منابع آب نیز توجه داشته باشد.

حفاظت از تالاب‌ها؛ فراتر از مرز‌های محلی

تالاب‌ها در نگاه نخست ممکن است زیستگاهی محدود به یک منطقه به نظر برسند، اما نقش آنها در چرخه‌های طبیعی، به‌ویژه در ارتباط با پرندگان مهاجر، اهمیت گسترده‌تری به آنها می‌بخشد.

فرمان‌پور با تأکید بر نقش تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی خاطرنشان کرد که این زیستگاه‌ها محل توقف، مهاجرت و زمستان‌گذرانی یا تابستان‌گذرانی شماری از پرندگان هستند و هرگونه آسیب به آنها می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از محدوده محلی داشته باشد.

این ویژگی، حفاظت از تالاب‌ها را به موضوعی مرتبط با پیوستگی زیستگاه‌ها و بقای گونه‌ها تبدیل می‌کند. کاهش کیفیت زیستگاه، برهم‌خوردن شرایط طبیعی و اختلال در منابع آب می‌تواند فرصت تغذیه، استراحت و تولیدمثل را برای گونه‌های وابسته محدود کند.

در چنین شرایطی، حفاظت از تالاب‌های لرستان تنها اقدامی برای صیانت از طبیعت یک استان نیست؛ بلکه بخشی از تلاش برای حفظ شبکه زیستگاه‌هایی است که حیات گونه‌های مختلف در مناطق گوناگون به آنها وابسته است.

مردم؛ حلقه اصلی حفاظت پایدار

هیچ برنامه حفاظتی بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق پیرامونی نمی‌تواند به موفقیتی پایدار دست یابد. تالاب‌ها در بسیاری از مناطق با فعالیت‌های کشاورزی، معیشت خانوار‌ها و استفاده از منابع طبیعی پیوند دارند؛ بنابراین، حفاظت از آنها زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که نیاز‌های مردم نیز در فرایند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت همراهی جوامع محلی اظهار کرد: برنامه‌های حفاظت و مدیریت تالاب‌ها زمانی موفق خواهند بود که منافع و نیاز‌های معیشتی مردم منطقه نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی نباید در تقابل با زندگی و معیشت ساکنان مناطق قرار گیرد؛ بلکه لازم است با برنامه‌ریزی صحیح، زمینه مشارکت کشاورزان، جوامع محلی و سایر بهره‌برداران فراهم شود تا حفاظت از تالاب‌ها و احیای زیستگاه‌ها به هدفی مشترک تبدیل شود.

این رویکرد بر یک اصل اساسی استوار است: مردم ساکن در مجاورت تالاب‌ها نباید صرفاً مخاطب محدودیت‌های حفاظتی باشند، بلکه باید فرصت داشته باشند در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش مؤثر ایفا کنند.

آگاهی‌بخشی عمومی، گفت‌و‌گو با بهره‌برداران، توجه به شیوه‌های سازگار با محیط زیست و تعریف منافع مشترک میان حفاظت و معیشت، می‌تواند زمینه همراهی بیشتر مردم را فراهم کند. در چنین الگویی، حفاظت از تالاب دیگر وظیفه‌ای صرفاً اداری نیست، بلکه به مسئولیتی جمعی تبدیل می‌شود.

پرنده‌نگری و عکاسی؛ فرصتی برای پیوند مردم با طبیعت

یکی دیگر از راه‌های تقویت فرهنگ حفاظت، فراهم‌کردن زمینه حضور مسئولانه علاقه‌مندان در طبیعت است. فعالیت‌هایی مانند پرنده‌نگری و عکاسی از حیات وحش، در صورت رعایت اصول محیط زیستی، می‌توانند توجه عمومی را به ارزش تالاب‌ها و اهمیت گونه‌های جانوری افزایش دهند

فرمان‌پور نیز از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت دعوت کرد با رعایت اصول محیط زیستی در فعالیت‌هایی مانند پرنده‌نگری و عکاسی از حیات وحش مشارکت کنند و از آسیب‌رساندن به زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری بپرهیزند.

البته حضور در طبیعت زمانی به نفع حفاظت تمام می‌شود که با مسئولیت‌پذیری همراه باشد. نزدیک‌شدن بیش از حد به پرندگان، ایجاد سروصدا، تخریب پوشش گیاهی، رهاکردن زباله و ایجاد اختلال در محل استراحت یا تغذیه جانوران، می‌تواند ارزش چنین فعالیت‌هایی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

از این رو، توسعه گردشگری طبیعت‌محور در پیرامون تالاب‌ها باید با رعایت ظرفیت زیستگاه‌ها و توجه به آرامش حیات وحش همراه باشد. هدف، تماشای طبیعت بدون برهم‌زدن نظمی است که بقای آن را ممکن می‌کند.