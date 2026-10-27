باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو متهم در پرونده مرگ مشکوک مردی خبر داد که ابتدا احتمال داده می‌شد بر اثر مصرف قرص برنج جان باخته باشد. به گفته پلیس، تحقیقات تخصصی به ظن قتل با مشارکت همسر متوفی و یک مرد دیگر منجر شده است.

تغییر مسیر تحقیقات پس از بررسی صحنه مرگ

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اعلام کرد: پس از ارجاع پرونده از سوی دادسرای جنایی به اداره دهم پلیس آگاهی، کارآگاهان بررسی مرگ مشکوک این مرد را در دستور کار قرار دادند.

به گفته وی، با توجه به نبود شواهد کافی مبنی بر خودکشی، تحقیقات تخصصی و اقدامات فنی برای روشن شدن علت و چگونگی مرگ آغاز شد.

بازداشت دو متهم در جریان تحقیقات

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: بررسی‌های پلیسی به ظن دست داشتن همسر متوفی و مردی دیگر در این پرونده منجر شد. بر اساس یافته‌های اعلام‌شده از سوی پلیس، متهمان با صحنه‌سازی تلاش کرده بودند مرگ مرد را خودکشی جلوه دهند.

نثاری گفت هر دو متهم در ادامه تحقیقات بازداشت شدند و بنا بر اعلام پلیس، به اتهامات انتسابی اعتراف کردند.

ادامه رسیدگی قضایی

پرونده برای بررسی ابعاد مختلف واقعه و تکمیل تحقیقات در حال رسیدگی قضایی است. جزئیات بیشتر درباره روند رسیدگی و مستندات پرونده از سوی مراجع مسئول اعلام نشده است.