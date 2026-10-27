باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد حسین رحمانی خلیلی معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: در قالب طرح مسکن خانه امید یا مسکن محرومان، برای سال ۱۴۰۵ احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد که تاکنون عملیات اجرایی حدود ۹۸ هزار واحد آغاز شده است.

وی با اشاره به تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان این طرح افزود: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود چهار درصد، در کنار کمک‌های بلاعوض و حمایت‌های نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، برای تأمین مسکن مددجویان واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

رحمانی خلیلی ادامه داد: طرح مسکن خانه امید، خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار را هدف قرار داده و روند اجرای آن با پیشرفت مناسبی همراه بوده است.

پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی تعمیر واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این بنیاد برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: با توجه به مأموریت بنیاد مسکن در زمینه بازسازی پس از حوادث، ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده در مناطق مشمول این مأموریت، به‌جز کلان‌شهرها، انجام شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۰ هزار واحد مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: عملیات تعمیر واحدهای آسیب‌دیده با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده و تاکنون بیش از ۹۰ درصد واحدهای تعمیری تکمیل شده‌اند و ساکنان این واحدها به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

رحمانی خلیلی ابراز امیدواری کرد که عملیات تعمیر واحدهای آسیب‌دیده تا پایان این ماه به‌طور کامل به اتمام برسد.

وی همچنین درباره روند بازسازی و احداث مجدد واحدهای تخریب‌شده و اجرای طرح‌های مقاوم‌سازی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود عملیات بازسازی، احداث و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.