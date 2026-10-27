از آغاز اجرای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، ۷۷ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف استان خوزستان به سازش ختم شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان- این پویش جهت مصالحه در پرونده‌های متنوع مالی، خانوادگی، ملکی و کیفری، به کار گرفته شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی رئیس شورای حل اختلاف استان، گفت: آمار مذکور متعلق به شهرستان‌های دزفول، هویزه، باوی، اهواز و دشت آزادگان است که شهرستان باوی با ثبت ۴۰ پرونده، بیشترین میزان سازش در این میان را داشته است. 

وی افزود:  دشت آزادگان با ۱۵ پرونده با موضوعاتی نظیر ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری و تهدید به قتل، دزفول با ۱۱ پرونده شامل اختلافات مهریه، مطالبه وجه، ازدواج مجدد و اختلافات ملکی و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

رئیس  شورای حل اختلاف خوزستان  تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در دزفول، پرونده‌ای مربوط به قتل ناشی از اختلاف در اراضی بود که پس از سال‌ها با اعلام رضایت طرفین به صلح ختم شد.

امانت بهبهانی افزود: همچنین شهرستان هویزه ۹ پرونده با موضوعاتی همچون رفع مزاحمت، تصرف عدوانی، طلاق و استرداد مال منقول حل و فصل و اهواز دو پرونده مطالبه وجه را به سازش رساندند. 

تأکید بر ترویج فرهنگ صلح و گذشت

وی  با تأکید بر اهمیت پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» و نقش صلح‌یاران در امر این خصوص، بر ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و استفاده از ظرفیت‌های گفتگو و تفاهم میان طرفین برای پایان دادن به منازعات تأکید کرد. 

امانت بهبهانی افزود: تلاش اعضای شعب حل اختلاف در مسیر مصالحه، علاوه بر کاهش پرونده‌های در جریان، از تداوم اختلافات اجتماعی جلوگیری می‌کند.

برچسب ها: صلح و سازش ، شورای حل اختلاف
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