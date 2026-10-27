\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u06cc\u0627\u0633\u0631\u06cc\u060c \u0639\u0636\u0648 \u06a9\u0645\u06cc\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u06f5\u06f8 \u062a\u0627 \u06f5\u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n