آلودگی هوا سالانه جان افراد زیادی را در کشور می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت: آلودگی هوا سالانه جان ۵۸ تا ۵۹ هزار نفر را در ایران می‌گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: آلودگی هوا ، مرگ و میر ، مشکل ریزگرد
خبرهای مرتبط
عضو شورای شهر:
شهرداری به سلطان وعده‌ها تبدیل شده است
زاکانی: برای عبور از شرایط جنگی بن‌بستی نداریم
زاکانی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
بزرگراه شهید موسوی، نقش مهمی در کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رابطه شیطانی با چوبه دار گره خورد
هشدار دادستانی تهران به دنیامالی و تاج
هشدار به موتورسواران/ به پارکبان‌های موتورسیکلت پول ندهید
کلاهبرداری میلیاردی با وعده اخذ وام؛ جاعل عنوان مقام دولتی دستگیر شد
ساماندهی محورهای پرتراکم بساط‌گستری در تهران ادامه دارد
چمران: جمعیت تهران در روز ۲ میلیون نفر بیشتر است
تهران به ۷ منطقه مدیریتی تقسیم شد/ مردم مشکلاتشان را کجا پیگیری کنند؟
قتل دوست بر سر سهم طلای سرقتی
بازداشت دو متهم در پرونده مرگ مشکوک مردی با قرص برنج
آخرین اخبار
بازداشت دو متهم در پرونده مرگ مشکوک مردی با قرص برنج
قتل دوست بر سر سهم طلای سرقتی
تهران به ۷ منطقه مدیریتی تقسیم شد/ مردم مشکلاتشان را کجا پیگیری کنند؟
کلاهبرداری میلیاردی با وعده اخذ وام؛ جاعل عنوان مقام دولتی دستگیر شد
چمران: جمعیت تهران در روز ۲ میلیون نفر بیشتر است
ساماندهی محورهای پرتراکم بساط‌گستری در تهران ادامه دارد
هشدار به موتورسواران/ به پارکبان‌های موتورسیکلت پول ندهید
رابطه شیطانی با چوبه دار گره خورد
هشدار دادستانی تهران به دنیامالی و تاج
هشدار به خریداران املاک دارای سند سبز + فیلم
سندروم شتاب چیست و چه پیامد‌هایی دارد؟ + فیلم
آمار فوتی‌ها در تصادفات پایتخت به علت عدم توجه به جلو + فیلم
تغییر جداول پروازی سفرهای عمره به مقصد فرودگاه مدینه
فلسفه نصب سانروف در خودرو چیست؟ + فیلم
توصیه ایمنی درباره استفاده از کمربند ایمنی برای کودکان + فیلم
بیش از ۲۴ میلیون نفر از زنان ایرانی مادری را تجربه کرده‌اند
ظرفیت طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد باید به ۲ میلیون نفر برسد
چهار محور اصلی اشتغال‌زایی/ ۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پیش‌بینی شد
چگونگی دریافت سند برای آپارتمان‌های بدهکار + فیلم
نوجوانان به چه چیز‌هایی نیاز دارند که والدین باید بدانند؟ + فیلم
تونل امیرکبیر تهران امشب مسدود است
خطا‌هایی که سبب آسیب رساندن به عزت نفس نوجوانان می‌شود + فیلم
سه زاویه دید برای شناخت بهتر دنیای نوجوانان + فیلم
آموزش تخصصی رانندگان سرویس مدارس استثنایی با هدف ارتقای ایمنی دانش‌آموزان
کشف محموله سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان
دادستان تهران: بیش از ۱۰ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است
مرعشی: تأمین دارو‌های ضروری زائران حج در اولویت قرار دارد
روایت رئیس قوه قضاییه از جزئیات دیدار با رهبر انقلاب
زمان مناسبی برای طرح موضوع استیضاح شهردار نیست
دستگیری متهم به قطع انگشتان دست شهروند در درگیری اتوبان شهید باقری