به گفته مدیرکل مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان، آخرین جمعیت نفوس ومسکن استان بعداز سرشماری تا اسفند ماه اعلام می‌شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمدرضا وحیدی در نشست خبری به مناسبت آغاز طرح سرشماری ۱۴۰۵ سازمان آمار، گفت: سرشماری امسال از دوم آبان ماه کلیدخورده است.

وی با اشاره به اینکه در استان رسیدن به اهداف بدون همکاری مردم شدنی نیست، بیان کرد: در سرشماری‌های قبلی علاوه بر اطلاعاتی درخصوص مسکن و تحصیلات و شرایط جمعیتی، اجرای سرشماری و مراجعه به منزل منابع مالی زیادی هزینه داشت، درنتیجه هرده سال یک بار انجام می‌شود. 

وحیدی با اشاره به اینکه این نهمین سرشماری کشور است که انجام می‌شود، بیان کرد: امسال که سرشماری باروش جدید انجام می‌شود، چرا که بدون اطلاعات جمعیت امکان برنامه ریزی وتوسعه میسرنیست.

وی بیان کرد: سرشماری فقط شمارش جمعیت نیست وعلاوه برجمعیت، وضعیت سکونت و مهاجرت و آموزش نیز بررسی می‌شود لذا نتایج سرشماری ابزار مدیریتی در سطح استان وکشور است. 

وحیدی تاکید کرد: سرشماری امسال ثبت مبنا هست و قریب ۳۰ دستگاه که پایگاه‌های اطلاعای دارند بانک‌های اطلاعاتی شان در اختیار سازمان آمار قرار گرفته و اطلاعات لینک شده که بتوانیم کلیه اطلاعات را سرجمع کنیم که ۹۰ درصد اطلاعات ما از طریق همین پایگاه‌ها شناسایی و جمع آوری شده است.

وی با اشاره به کاهش هزینه در این روش سرشماری جدید، گفت: در سرشماری‌های قبلی انتشار نتایج گا‌ها یک سال طول می‌کشید، اما دراین روش امیدواریم نهایتا تا اسفندماه نتایج سرشماری را بتوانیم منتشر کنیم.

وی بیان کرد: در این سرشماری ابتدا داده‌های ۳۰ دستگاه تجمیع و بررسی خواهد شد تا نواقص شناسایی می‌شود. 

وحیدی تصریح کرد: ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار در استان داریم که اطلاعات ۹۰۰ هزار خانوار کامل موجود است و ۲۵۰ هزار خانوار اطلاعات جمعیتی شان ناقص است یا نیاز به بررسی مجدد دارد.

وی گفت: در قدم اول پیامک‌هایی برای ۲۵۰ هزار سرپرست خانوار داده می‌شود که خواهشمندیم حتما کسانی ازسرشماره مرکز سرشماری پیامک دریافت کرده‌اند مشارکت کنند و چند اطلاع آماری ناقص را در پنجره دولت وارد کنند.

وحیدی گفت: باحکم رییس جمهور همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات آماری شان را در اختیار این طرح قرار دهند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۰ کاربر تلفنی در این طرح، بیان کرد: ۷۰ هزار خانوار نیز با حضور ۱۲۰ مامور ما راستی آزمایی اطلاعات خانوار می‌شوند که به شکل کاملا اتفاقی این مراجعه صورت می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت وبرنامه ریزی استان تصریح کرد: از مردم درخواست می‌شود در صورت دریافت پیامک حتما به پنجره خدمات دولت مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنند تا برای برنامه ریزی‌های کلان استان بتوانیم با سرشماری دقیق، آمار دقیقی ارائه کنیم. 

وی جمعیت پیش بینی شده استان را در حال حاضر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ذکر کرد و افزود: پیش بینی ما برای جمعیت استان در حال حاضر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، برآورد این است که درصد جنسیت زن ومرد ۵۰ به ۵۰ باشد با اندک درصدی که مردان جمعیت بیشتر از زنان داشته باشند.

وی بیان کرد: ۶۸ درصد جمعیت استان شهری و بقیه روستایی هستند و پیش بینی می‌کنیم جمعیت شهری مان بیشتر باشد، همچنین اکنون ۲۵ شهرستان و ۸۵ شهر و ۵ هزار و ۶۹۰ آبادی دارای سکنه و ۱۲ هزار مکان جمعیتی در استان داریم.

وی گفت: فعلا شهر‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان وجیرفت بیشترین جمعیت و کوهبنان، گنبکی، فاریاب و رابر کمترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.

برچسب ها: سرشماری ، جمعیت
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